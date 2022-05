Vuoi coltivare frutta in casa? Ecco come fare e quale scegliere

Per coltivare frutta in casa basterà rifornirsi degli strumenti giusti e di piantine in grado di sopportare una coltivazione di questo tipo. Non tutte le piante da frutto infatti sono indicate per la coltivazione in casa. Ma molte varietà non soffrono la mancanza dei giardini e anzi a volte sono pure più produttive messe a dimora sul balcone o sui terrazzi.

Il motivo è presto spiegato: sono meno soggette a un attacco di insetti e il terriccio, a differenza di quello del giardino, è studiato e tarato in base alle esigenze delle piante da frutto. Perciò sono più propense a crescere e a produrre frutta, mettendo di buonumore chi si applica per realizzare tale coltivazione.

Come coltivare frutta in casa

Prima di iniziare dovrai dotarti degli strumenti giusti. Scegli dei contenitori funzionali e che si adattino agli spazi a loro dedicati. Di solito balconi e terrazzi non sono di grandi dimensioni perciò sarà difficile avere degli spazi ampi a disposizione per la coltivazione. In aiuto arrivano diversi contenitore come le cassette o i tubi in PVC.

Questi due contenitori sono ideali per la frutta di piccole dimensioni come i mirtilli, i lamponi, le more, i ribes e le fragole. Le fragole in modo particolare sono indicati per i tubi in PVC perché le piantine rimangono piccole e non necessitano di troppo spazio. Inoltre il tubo può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale in base al proprio spazio consentito.

Per le altre piante di frutti di bosco saranno valide le fioriere e le cassette di legno. Le fioriere sono già predisposte per la messa a dimora delle piante mentre le cassette di legno andranno un po’ rimaneggiate. Bisognerà mettere un telo di plastica per non far uscire l’acqua e per fare in modo che il terreno non si disperda. Pratichiamo dei piccoli fori di drenaggio dell’acqua e sotto mettiamo dei contenitori per l’acqua in eccesso.

Gli agrumeti in casa

Molti coltivano senza problemi agrumeti in casa. Per coltivare frutta in casa di questo tipo bisogna avere un posto riparato affinché la pianta non subisca le gelate tipiche dell’inverno. Come contenitore bisognerà usare un vaso di grandi dimensioni in terracotta e posizionare le piante in un luogo ben soleggiato.

Sono piante che amano il caldo e subiscono degli shock termici con gli sbalzi di temperatura. Hanno bisogno di essere nutrite e concimate di frequente e richiedono un surplus di fertilizzanti naturali prima che nascano i frutti. Tra queste piante possiamo annoverare le arance, i mandarini, i limoni, i cedri e i pompelmi.

Ogni pianta da frutto elencata ha delle esigenze diverse in fatto di terriccio e annaffiatura per cui è meglio informarsi bene prima di acquistare la pianta. Meglio dotarsi anche di un carrellino per poter spostare la pianta agilmente e senza troppa fatiche a ogni cambio di stagione. In inverno è preferibile coprirle con del tessuto non tessuto così da mantenere una temperatura costante e ripararla dalle correnti di aria gelida. In cambio si otterranno dei frutti sicuramente più gustosi di quelli acquistati.