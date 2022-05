Potatura delle petunie: ecco cosa NON fare mai

La potatura delle petunie è un’operazione necessaria per favorire la fioritura e dare ariosità agli steli della pianta. Grazie a questo processo interromperemo la produzione dei semi e si formeranno ben presto nuovi boccioli che andranno poi a fiorire dilatando la bellezza del fiore nel corso del tempo. Il gesto va ripetuto almeno tre volte nel corso della fioritura (all’inizio, a metà e alla fine) oppure si può fare sistematicamente due volte a settimana.

Gli attrezzi da adoperare saranno delle semplici forbici con le punte affilate oppure delle cesoie. Assicuriamoci però che le cesoie non siano troppo grandi e che non vadano a rovinare il fusto della pianta o a schiacciare gli steli. Adoperiamoci di un arnese più piccolo così potremo compiere l’operazione con maggiore precisione. I guanti da giardinaggio non sono necessari ma se vogliamo proteggerci le mani da un eventuale taglio possiamo indossarli.

Potatura delle petunie: regole generali

Per fare una potatura delle petunie a regola d’arte dovrai prima togliere il bocciolo secco, se non si è già staccato, dallo stelo e poi procedere con il taglio direttamente allo stelo. Ricorda di fare un taglio longitudinale a 45 gradi che favorisce la cicatrizzazione alla pianta ed evita che rimanga troppo a lungo in esposizione la sostanza piastrinica. Questo accorgimento è necessario per non attirare ospiti indesiderati che potrebbero attaccare la pianta se ne percepiscono la linfa.

Svolgi l’operazione della potatura preferibilmente la sera quando la linfa non si trova in alto ma in basso così da evitare che ci sia un blocco nello scorrimento del liquido. Ciò provoca un minore shock alla pianta perché sarà occupata a catturare i nutrimenti dall’acqua che quasi non si accorgerà della manipolazione da parte nostra.

Fai inoltre attenzione a non tagliare degli steli in cui ci sono più fiori. Se capita che uno solo dei fiori di uno stelo sia sfiorito mentre gli altri sono ancora in piena fioritura, togliamo solo la parte oramai secca e taglieremo successivamente lo stelo. Succede più spesso di quanto si pensi! Dalla fretta tagliamo delle parti che devono ancora finire di fiorire rovinando così il processo.

Quando invece dobbiamo procedere alla potatura delle petunie prima del riposo invernale, dobbiamo controllare attentamente tutti gli steli della pianta e tagliare solo quelli che ci paiono più deboli. L’operazione può essere fatta a fine fioritura o prima della fioritura ma è consigliato che venga fatto in anticipo così la pianta non perderà tempo a curare parti che oramai non servono più a niente.

Potatura delle petunie cosa non fare mai

Prima di procedere con la potatura controlla a quale varietà appartiene la tua pianta. Le ultime nate, prodotte dall’uomo, sono state progettate per non richiedere molte cure. Stiamo parlando in particolare delle varietà Tidal wave o Wave. Per loro la potatura non è necessaria in quanto procedono con la fioritura fino alle loro massime possibilità senza l’aiuto da parte dell’uomo. Garantiamo alla petunia un terreno drenato, senza ristagni di acqua e una zona soleggiata ma non nelle ore più calde del giorno.