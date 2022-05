Apparire tenebrosi e “oscuri” rappresenta una prerogativa che inevitabilmente può rivelarsi interessante ed attraente in quanto “misteriosa”. Le personalità che sembrano opporsi alla cordialità tradizionale sono incredibilmente complesse e per questo molto affascinanti, anche se hanno la tendenza ad “incupirsi” molto più facilmente rispetto ad altri segni. Lo zodiaco definice con buona precisione i segni più misteriosi e tenebrosi dello zodiaco, ossia coloro che sono soliti manifestare un atteggiamento naturalmente legato all’ignoto.

I segni più tenebrosi dello zodiaco. Li conosci?

Gemelli

Incostante, incoeorente, insomma una sorta di enigma in tutti i sensi: Gemelli è estremamente diversificato nelle reazioni ma a larghi tratti sembra seguire un istinto profondamente misterioso ed “oscuro”. Non si fa problemi a stare da solo anche se non disdegna la compagnia. Pochissimi riescono a capire cosa succede realmente quando tende ad estraniarsi dai contesti sociali. In amore è molto appassionato ma deve sentire molta fiducia.

Sagittario

Impulsivo, energetico ma anche fondamentalmente misterioso. Quando è di buon umore è molto solare ed ama i dialoghi, ma quando il mood è al ribasso, si rintana nella propria intimità e diventa quasi improvvisamente e apparentemente inspiegabilmente molto oscuro. In questa fase Sagittario si scopre incredibilmente taciturno.

Scorpione

Non è noto per essere l’emblema della positività e per avere un carattere semplice, al punto che altri Scorpione non riescono a spiegare effettivamente questa tendenza diffusa nel manifestare tanto mistero attorno alle loro azioni. Solitamente un po’ è dovuto a causa del loro umore, ma in parte ciò è costituito da una forma di strategia.