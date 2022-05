La famiglia è uno dei valori “fondanti” della cultura umana, e non è un caso che noi italiani anche secondo varie forme di stereotipo abbiamo questa tendenza ad essere definiti fin troppo legati al contesto di origine, se non addirittura “mammoni“. In qualsiasi contesto, la famiglia di provenienza ha il suo peso, nel bene e nel male, ma in alcuni casi delle distinte personalità non riescono a mettere da parte, anche solo parzialmente la propria famiglia. Questi profili secondo lo zodiaco sono strettamente associati a personalità distinte dai segni zodiacali: ecco i più legati alla famiglia.

I segni zodiacali più legati alla famiglia sono questi. Li conosci?

Capricorno

Non “mammoni” ma non potrebbero stare senza restare in contatti diffusi con i propri familiari. Anche se è un carattere molto indipendente, Capricorno necessita questa forma di “base”, sopratutto quando deve prendere delle decisioni importanti. Impossibile slegarlo dalla propria famiglia.

Toro

Altruista e disponibile, ma la famiglia arriva prima di tutto. E’ un po’ il mantra del Toro che quando conosce qualcuno, lo mette in chiaro da subito. Questo nell’ambito di una storia sentimentale rappresenta un po’ un problema perchè il partner dovrà per forza di cose “confrontarsi” in una “sfida impari” con i genitori e gli altri famliari del Toro.

Cancro

Il concetto di famiglia per Cancro non è importante ma fondamentale: fin dalla giovinezza rappresenta uno degli elementi fondamentali e perciò assume enorme rilevanza. Chiunque non va daccordo con i propri cari, viene bollato come “inadatto” dal Cancro che è sempre un po’ dipendente dal proprio nucleo.