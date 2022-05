I petali di rosa bianchi hanno un bellissimo significato: ecco quale

I petali di rosa bianchi nascondo un messaggio ben specifico al loro interno quando vengono regalati o donati. E se non vogliamo fare brutta figura dobbiamo conoscere il loro messaggio per tempo. Non hanno un significato ben preciso solo le rose bianche ma anche gli altri colori di rosa nascondono dei significati differenti.

Ma come nasce il linguaggio dei fiori? Nell’antichità i messaggi si nascondevano spesso nella natura perché c’era una relazione più stretta fra l’uomo e il mondo naturale. Gli indovini si divertivano a leggere il futuro attraverso il movimento dell’acqua, il muoversi delle foglie o l’atteggiamento guardingo degli animali. Tutto questo concorreva non solo a esprimere un significato ma a comporre un vero e proprio linguaggio.

Oggi ci è rimasto ben poco dell’interazione fra uomo e natura se non alcuni strascichi rilevabili nel linguaggio dei fiori, la mitologia delle piante e alcune arti divinatorie che ancora sopravvivono. Da questi si primi approcci elementari si sono poi sviluppati tutti i vari filoni scientifici, i quali hanno permesso all’umanità di crescere e prosperare.

Cosa significano i petali di rosa bianchi

I petali di rosa bianchi simboleggiano tre diversi messaggi sebbene siano complementari. Ma si associano a diverse situazioni e aspetti. In linea generale, possiamo dire che la rosa bianca simboleggia la purezza così come la purezza. Il significato risale a una forma cristiana specifica del colore bianco, grazie al quale vengono ammantate le forme più pure e libere dai peccati.

I petali di rosa bianchi si associano anche al ciclo di inizio e fine. Stanno quindi a indicare un invito a un inizio promettente o a salutare in maniera avvolgente una conclusione, sebbene dolorosa e improvvisa. Sono legate sia alla nascita che alla morte con l’intento di esprimere la naturalità di entrambi gli eventi nonché la loro importanza spirituale.

Il bianco come purezza e innocenza

In questo contesto le rose vengono regalate dai partner o dagli ammiratori per sottolineare un intento di puro affetto scevro da qualsiasi forma di superficiale sessualità. Le rose bianche sottintendono il desiderio di incontrare la persona nel profondo così da stringere un legame forte e duraturo nel tempo. Si trovano nei bouquet dei matrimoni come segno di buon inizio e nelle decorazioni delle stesse cerimonie proprio come emblema di qualcosa che non dovrebbe mai sfiorire.

Questo tipo di rose con questa colorazione non sono un’esclusiva dell’amore ma anche dell’amicizia. Con il dono, infatti, si vuole enfatizzare l’affetto tra due amici che si conoscono da molto tempo e sono legati da un sentimento di fratellanza. Sia che si tratti di un’amicizia fra uomo e donna che fra individui dello stesso sesso. È un messaggio forte di vicinanza che viene regalato in momenti in cui c’è da festeggiare qualche avvenimento o per aiutare la persona a superare un momento di difficoltà personale.

Quei petali di rosa bianchi con valenza spirituale

Le rose bianche vengono regalati anche ai malati e alle persone decedute. Danno due indicazioni differenti: per i malati il desiderio di vicinanza e di interesse per la situazione precaria di salute, per i deceduti un segno di rispetto e di ascesa a un nuovo mondo spirituale. Si scelgono in particolare questo tipo di fiori per le condoglianze dei bambini perché incarnano l’innocenza, la purezza e il rispetto per una vita che si è spenta troppo presto.