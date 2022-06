Oroscopo domani Paolo Fox, 5 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 5 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 5 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai molto agitato, per via di una Luna alquanto pesante. Dovrai usare estrema cautela, perché nelle prossime ore sarà facile prendersela con qualcuno, nel lavoro o in amore. Con Giove e Marte in aspetto favorevole non dovresti temere di non farcela! Cerca di risolvere qualche piccolo fastidio famigliare e, soprattutto, prova a non arrabbiarti per una sciocchezza.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà una buona giornata, ma il meglio arriverà da lunedì prossimo. Avrai dalla tua parte la Luna, Venere e Mercurio. Questo vuol dire progetti da portare avanti con successo, ma anche la possibilità di alleggerirti di qualche peso inutile. L’importante sarà fare ogni cosa con calma e mollare la diffidenza in amore, provare a lasciarti trasportare dai sentimenti.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia una bella domenica, la giornate idea per qualche ora di svago con gli amici. Da giorni sembri diventato più leggero e qualcuno potrebbe giudicarti superficiale o infantile. Il fatto è che quando si hanno tanti problemi da risolvere è normale cercare un po’ di spensieratezza in più, voler staccare la spina ogni tanto

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà un’altra giornata sottotono. Cerca di vederla come un piccolo scoglio da superare. Se già ieri hai avuto problemi, qualche piccola tensione o provocazione, dovresti provare a lasciarla alle spalle. Purtroppo le prossime ore il lavoro, la casa, la famiglia saranno un po’ sottotono. Sarà facile sentirsi nervosi o, peggio ancora, non compresi. Servirà cautela con parenti e famigliari.