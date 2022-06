Se hai gatti in casa, dovresti proprio avere queste 3 piante in balcone

I gatti in casa sono una compagnia molto gradita ma bisogna fare attenzione alle piante ornamentali perché alcune possono essere tossiche. Sebbene abbiamo le nostre preferenze in fatto di coltivazione non dobbiamo dimenticare che alcune piante possono essere predilette anche dal nostro re o regina della casa.

Per questo motivo dovremmo fornirci di tre piante in particolare che possono tranquillamente adattarsi sia agli spazi interni della casa che quelli esterni. Ma sono ideali anche per essere posizionate su balconi o su terrazzi. Mettiamo le piante però in un posto in cui il gatto non sia in pericolo e che per avvicinarsi alla pianta non rischi di fare un volo di alcuni piani.

Le tre piante da avere sul balcone se hai gatti in casa

Se hai gatti in casa devi tenere almeno un vaso di erba per gatti. La specie appartiene al Loietto ed è un vero toccasana per il nostro animale domestico perché mangia le foglie e lo aiutano a digerire. Soprattutto in quelle situazioni in cui ha digerito del pelo e si sono formate delle palline nello stomaco difficili da eliminare.

Dopo aver mangiato le foglie la pianta non muore ma ricresce in maniera spontanea progressivamente. Le foglie sono come dei fili d’erba e possono raggiungere l’altezza massima di 30 centimetri. Ma appena il nostro gatto vedrà la pianta si fionderà subito a mangiarla e la manterrà sempre ben rasata!

La Loietto è una pianta molto resistente agli sbalzi di temperatura quindi può essere tenuta sul balcone in qualsiasi stagione dell’anno. Non ha bisogno di molta acqua e preferisce le zone un po’ ombreggiate piuttosto che la l’esposizione diretta del sole. Il terriccio ideale è quello universale e non ha bisogno di essere concimata.

La cosiddetta “Erba gatta” è la specie chiamata in botanica Nepeta cataria. Questa variante a differenza della prima che serve a depurare l’organismo e a mantenere puliti i tratti intestinali svolge un’azione rilassante. Grazie all’ingerimento di queste foglie il gatto si calmerà soprattutto se sta vivendo dei periodi di stress causati da rumori molesti o confusione in casa.

È il gatto a decidere quando mangiare le foglie in base al suo stato emozionale e se non ne consuma significa che si sente perfettamente integrato nel suo ambiente. In ogni caso è sempre utile averne a disposizione soprattutto nel caso in cui il nostro gatto sia iperattivo. Non crea alcun effetto strano solo migliora il suo umore facendolo sentire più rilassato e tranquillo.

Facili da coltivare, utili sia per il gatto che per noi umani, sono infine le piante aromatiche. Non sono in alcun modo tossiche per i nostri felini, che quindi ne possono mordicchiare qualche foglia senza problemi. In più sono ottime per noi per aromatizzare le pietanze. Tra le varie specie di piante aromatiche potremmo scegliere la menta, il basilico o la malva.

Sono profumate e si possono aggiungere alle tisane così da creare delle acque aromatiche o degli infusi. Non sono difficili da coltivare e non necessitano di particolari cure da parte nostra.