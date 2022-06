Il termine Postepay viene naturalmente associato alla fortunata “gamma” di carte prepagate messe a disposizione da Poste Italiane da oramai quasi vent’anni: la prima versione infatti risale al 2003, ed ha costituito uno step importante dell’accettazione delle carte di pagamento “slegate” da ogni forma di conto corrente. Postepay infatti, in quasi ogni versione non presenta alcuna forma di costi fissi, permettendo di utilizzare la moneta elettronica sia per gli acquisti online che presso i negozi fisici con grande semplicità.

Il termine definisce anche la gamma di servizi Postepay, dal 2018 posti sotto l’egida di una società per azioni omonima che di fatto gestisce l’intera platea di servizi. Nel frattempo i prodotti si sono molto diversificati, così come l’app per smartphone e tablet, che oggi permette di effettuare un numero di operazioni non troppo differenti da quelle possibili attraverso una comune app bancaria.

Il tutto è gestito attraverso il circuito proprietario delle poste, che viene condiviso sia attraverso l’app già accennato, ma anche attraverso il software presente negli ATM delle Poste Italiane. Idem per quanto riguarda il sito ufficiale di Postepay raggiungibile attraverso un browser web.

Nessuno lo dice: ecco perché Postepay non funziona di notte. “Pazzesco”

Il servizio può presentare l’impossibilità di accesso di notte, rendendo impossibile effettuare l’accesso ma anche prelevare contanti attraverso gli ATM. Nello specifico, come specificato dalla stessa azienda Poste Italiane il servizio viene sospeso per “manutenzione dei servire” dalle 2.00 alle 4.00 il 2° giorno lavorativo della settimana, mentre per tutti gli altri giorni il lasso di tempo è minore” (2.00-2.10).

E’ anche possibile visualizzare una forma di errore come “Servizio temporaneamente non disponibile o stiamo spiacenti , ma per motivi tecnici l’operazione non può essere momentaneamente eseguita” sullo schermo dello sportello ATM oppure sul proprio computer.

Si tratta quindi di qualcosa “previsto” da Poste Italiane che ha messo preventivamente al corrente la propria clientela. Ecco perchè risulta consigliabile non effettuare operazioni tramite gli ATM bancari in questi lassi di tempo.