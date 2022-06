Di megalomani ne è letteralmente pieno il mondo, trattandosi di una tendenza che è sempre stata molto diffusa ma che nei contesti odierni risulta quanto meno più evidente rispetto al passato. Il megalomane “tipico” ha una percezione di se estremamente alta, frutto di una costante sopravalutazione delle proprie capacità e dei propri talenti. Non solo: la megalomania porta queste persone nella maggior parte dei casi a vivere in una sorta di “mondo tutto loro”, in alcuni casi portandoli a vivere in contesti che non dovrebbero appartenere loro. Quali sono le donne più megalomani, calcolando una “media”, dello zodiaco?

Le donne megalomani dello zodiaco: sai quali sono?

Leone

Non comprende neanche appieno perchè la gente li considera megalomani, dato che sono estremamente genuini e non hanno nella maggior parte dei casi “manie di grandezza”. Però è inutile che provano a fare gli “umili” ogni tanto: hanno una percezione di loro stessi molto “parziale” e volutamente eccessiva in quasi tutti i contesti.

Vergine

Vergine non accetta questa nomenclatura ma sostanzialmente si considera in quasi tutti i casi estremamente migliore degli altri. Quando affronta gente più talentuosa o più esperta in relazione ad un contesto sa come “tenere botta” ma non accetta quasi mai di essere “meno bravo” o “meno capace” di qualcun altro.

Toro

Di avviso molto simile anche le Toro che da una parte ammettono di essere imperfetti ma che pensano di riuscire a colmare le proprie mancanza con una forte forza di volontà. Tuttavia questa modifica la percezione che i Toro hanno di loro stessi.