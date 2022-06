L’insonnia è senza dubbio, è un problema di molte persone che spesso per non prendere farmaci, cercando di utilizzare dei rimedi naturali, per combatterla. Non dormire la notte, è davvero brutto, dato che si può ripercuotere per tutta la giornata. Vediamo quindi come per combattere quest’insonnia.

SOS insonnia: i prodotti e gli accessori per dormire bene

Tra i rimedi naturali, utili per l’insonnia ci sono alcuni integratori che aiutano a prendere sonno più velocemente. Si devono utilizzare quelli a base di melatonina, che aiuta a prendere sonno più rapidamente. È anche meglio se contiene Vitamina B6, Camomilla, Valeriana, Lavanda. In commercio, ci sono anche quelle non a pillole ma a caramelle gommose che si sciolgono in bocca.

Ci sono anche degli sciroppi a base di passiflora utile per favorire il rilassamento, di Valeriana che aiuta a favorire il sonno in presenza di stress, di Biancospino che ha degli ottimi benefici ed effetti rilassanti per il corpo e a base di Tiglio, il quale favorisce il rilassamento. Un prodotto che contiene tutto questo è il fitofluido Calma Stress Matt&Diet che aiuta a rilassarsi nei momenti di stress. È molto consigliato dagli utenti che ci dicono che non provoca sonnolenza durante il giorno.

Se non si vuole assumere niente, si può provare con la coperta ponderata conosciuta anche come coperta terapeutica. É una coperta che ha un peso maggiore rispetto a quelle tradizionali. Proprio grazie a questo, ha un effetto benefico sul corpo. Di solito, si si consiglia di utilizzare una coperta che abbia un peso che si aggiri tra il 7 e il 12% del peso corporeo di chi la usa.

Un altra cosa che si può utilizzare per l’insonnia èla fascia morbida che incorpora auricolari senza fili. Permette di riposare grazie agli altoparlanti stereo che contiene. Questa fascia senza fili, inoltre, è molto leggera e non fa sudare, durante i mesi estivi, quando fa molto caldo.

In commercio c’è anche, Seripnol Gocce 30 ml che come gli altri, favorisce il rilassamento e il riposo notturno. Questo per l’azione combinata di ingredienti di origine naturale. È infatti a base di melatonina, cioè un ormone importante per la qualità del sonno. Combatte lo stress e quindi fa dormire meglio.