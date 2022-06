Chi è considerato “boccalone” o creduloni solitamente si “guadagna” questa nomea per essere eccessivamente ingenuo nei confronti dei contesti che invece richiedono abbastanza spirito critico oppure coloro che semplicemente sono troppo “positivi” nei confronti della realtà, che in molti casi è molto più “crudele” e spietata di quanto vogliamo credere. Non necessariamente una persona “candida” deve essere bollata negativamente, in quanto ciò denota un ottimismo che in molti contesti rappresenta la soluzione migliore per uscire dalle difficoltà. Però questi segni zodiacali tendono ad esagerare un po’ troppo spesso: quali sono i più creduloni?

I segni più creduloni di tutti! Cosa dice lo zodiaco?

Pesci

Hanno una fastidiosa (per loro) tendenza a farsi abbindolare e manipolare, in alcuni casi pur essendone parzialmente consapevoli. Sono dei “buoni” puri, che comprendono il contesto spesso avverso nei loro confronti ma non riuscendo (o volendo) opporre un po’ di sano spirito critico. Pesci impara tuttavia dai propri errori…ma occorre tempo.

Sagittario

Ha una percezione estremamente “buona” e positiva dell’essere umano. Molti Sagittario hanno i tratti dell’umanista e anche se non sono ingenui e riescono a non farsi manipolare, inevitabilmente vanno incontro a delusioni anche importanti quando comprendono di essere stati raggirati.

Cancro

Il credulone puro, ossia colui/colei che genuinamente è disposto a credere alle fandonie anche più fantasiose, solo per trovare una forma di approvazione da parte di qualcuno, oppure per sentirsi parte di un contesto. I problemi sociali contraddistinguono Cancro che manifesta una tendenza a “cadere” sempre nello stesso inganno. E’ la loro natura, c’è poco da fare.