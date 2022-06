Spesso il concetto di leadership è legata a quello del carisma, anche se le capacità che rendono dei buoni capi o comunque personalità in grado di gestire un numeroso nugolo di persone semplicemente con pochi gesti e parole rappresenta qualcosa di più complesso. Un buon leader trasmette sicurezza, passione e abnegazione ed è il primo a mettersi in discussione. Insomma bisogna “nascere” leader nati o quasi, e lo zodiaco tende a farci capire in modo abbastanza preciso quali sono i segni che manifestano questa tendenza con più facilità. Ecco i segni leader nati, secondo le stelle.

I segni zodiacali che sono “leader nati”. Li conosci?

Bilancia

Bilancia è un calcolatore ma non è necessariamente freddo: è un ottimo leader perchè comprende assolutamente che un gruppo soddisfatto e non “sotto pressione” è un gruppo felice. E’ sempre pronto a venire incontro alle necessità dei propri amici e parenti.

Capricorno

E’ il lavoratore indefesso, il leader silenzioso, colui che si mette in primo piano e da il buon esempio anche quando non è tenuto a farlo. Solitamente è quello apprezzato di più dalla propria sequela di amici, colleghi e conoscenti. Non ha paura di sporcarsi le mani e solitamente questo ha un effetto importante.

Vergine

E’ un capo “severo” ma che tratta tutti nella stessa maniera, dispensa i giusti complimenti e sopratutto riesce a farsi rispettare senza apparire aggressivo. Questo perchè Vergine misura molto le parole, che rappresentano la sua migliore “arma” in senso assoluto. Non il più gentile ma sicuramente quello che capace di tirare il meglio da tutti.