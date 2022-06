Le stagioni principali dell’immaginario collettivo sono le “solite” 4, e tra queste indiscitubilmente quella più attesa è l’estate, assoociata ad un periodo vacanziero e quindi solitamente ambita a partire dalla fine della stagione. Anche se il nostro paese è considerabile mediterraneo, per la legge dei grandi numeri non tutti sono amanti dell’estate, per varie motivazioni, più o meno condivisibili. Del resto non esiste la stagione “perfetta” per tutti, ogniuna ha pro e contro. Quali sono invece i segni zodiacali che amano l’estate?

I segni zodiacali che amano l’estate! C’è anche il tuo?

Ariete

Un segno così innamorato della vita non può che essere naturalmente associato alla stagione estiva. Ama la socialità, le nuove esperienze e le conoscenze, in sostanza rappresenta ciò che solitamente accade con maggior frequenza proprio in estate. Solitamente ama “staccare completamente” quando possibile e i difetti tipici della bella stagione sono a dir poco minori per lui.

Leone

Un segno fortemente legato al contesto in cui si trova: in estate da il meglio di se anche in termini produttivi, in quanto è un segno profondamente legato anche alla temperatura atmosferica. Leone molto probabilmente gradirebbe un’estate lunga almeno il doppio, “vive meglio”.

Pesci

L’estate da la possibilità ai nati sotto il segno dei Pesci sia di risaldare le relazioni umane che crearne di nuove: il segno in questione è molto sensibile ed empatico e probabilmente il contesto vacanziero in particolare riesce a farlo “uscire dal guscio”. Durante i mesi centrali dell’anno è anche maggiormente comunicativo rispetto ai suoi standard.