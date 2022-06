La paranoia è uno dei numerosi tratti umani che porta le persone che ne sono “affette” a stare sempre sull’attenti, costantemente convinte di essere al centro di qualcosa di preoccupante, e che a lungo andare può provocare delirio cronico e disturbi. Una paranoia “passeggera” può essere causata da una preoccupazione che ha preso il sopravvento, magari figlia di un’eccessiva prudenza o timore personale. Tuttavia il termine fa riferimento anche a quello che è un vero e proprio disturbo, quali sono, secondo lo zodiaco i paranoici tra i segni più paranoici ?

I segni più paranaoici dello zodiaco, sai quali sono? Ecco la risposta

Ariete

E’ un profilo mediamente pessimista, a tratti anche ossessivo e ossessionato da ogni cosa, potenzialmente. L’istinto di conservazione lo porta a rilassarsi solo in determinati casi, in altri si fa condizionare da congetture e “complotti” verso la propria persona anche senza reali “basi”.

Cancro

Profilo ipersensibile, è naturalmente portato a sentirsi osservato e sopratutto giudicato dagli altri. Fondamentalmente perchè non si sente mai compreso al 100 % dalla società, quindi se da una parte vorrebbe farne parte, dall’altra è sempre pronto ad aspettarsi qualcosa che potrebbe ferirlo. Si tratta forse del più paranoico nel senso “evidente” del termine.

Acquario

I paranoici quasi “volontari” perchè amano stare sulla bocca di tutti, quindi anche se in realtà non è sempre così, vogliono convincersi di avere un ruolo importante. Alla lunga però questa tendenza li fa diventare realmente paranoici e “fissati” nei confronti di molte persone, fino a diventare una tendenza diffusa anche se non sempre giustificata.