Le lucertole sono alleate per il tuo terrazzo: ecco perché

Molto spesso l’idea comune è quella di allontanare gli animali, come ad esempio le lucertole o i gechi, dal nostro terrazzo o dal nostro giardino. Ma in realtà questi animali possono esserci di fondamentale importanza per diversi motivi.

Perché si introducono nel terrazzo

Le lucertole, essendo della famiglia dei rettili, sono animali a sangue freddo: la loro temperatura varia con quella dell’ambiente. Al mattino, non appena uscite dai loro rifugi, molte lucertole si crogiolano al sole per riscaldarsi prima di intraprendere l’attività quotidiana. Poi quando il sole è alto nel cielo, si nascondono nelle tane, da cui emergono verso il tramonto per accumulare un po’ di calore solare prima che cada la notte.

Perfette alleate del tuo terrazzo

Ebbene si, la lucertola è un alleato perfetto per il tuo terrazzo. Una lucertola comune si nutre principalmente di insetti, larve e bruchi. La sua alimentazione è basata principalmente di insetti come ad esempio le mosche, le zanzare, falene, farfalle e scarafaggi. Avere una lucertola sul terrazzo è come avere un disinfestante naturale! Ma le lucertole possono essere anche nemiche dell’orto: se nel tuo giardino stai coltivando fragole, fragoline di bosco e frutticini a bacca tenera, la lucertola potrebbe nutrirsene. Già le lucertole amano le fragole e ancor più le fragoline di bosco, tuttavia non è questa l’alimentazione convenzionale.

Come evitare che entrino in casa

Premesso che le lucertole sono animali in grado di infilarsi praticamente ovunque, ci sono comunque dei piccoli accorgimenti a cui possiamo prestare attenzione per evitare di trovarcele in casa. La prima cosa da fare è sigillare eventuali buchi che ci sono tra balconi, infissi, porte e finestre. Poi, bisogna evitare di accumulare troppa sporcizia all’esterno, anche per impedire che possano usarla come nascondiglio. Infine, è fondamentale una buona pulizia periodica, soprattutto per eliminare qualsiasi insetto, vivo o morto, che potrebbe attirarle.

Come allontanarle

Se volete allontanare una lucertola senza ucciderla, i modi sono molto semplici ed efficaci. La cosa più semplice da fare per cacciare una lucertola da casa è cercare di spingerla verso l’uscita. Una prima tecnica che potete provare è quella di spegnere la luce e puntarla con una torcia, see siete fortunati, la lucertola la seguirà. Un altro metodo è quello di usare un foglio di giornale per far spostare la lucertola. In questo modo dovrebbe spaventarsi e cercare di scappare. Infine, un’ultima soluzione, è quella di spruzzare dell’acqua fredda addosso alla lucertola. Come abbiamo detto, questi rettili amano il calore, quindi l’acqua fredda dovrebbe infastidirla e spingerla ad andarsene.