I pidocchi delle piante provocano gravi conseguenze: ecco cosa fare

I pidocchi delle piante possono essere piuttosto dannosi e compromettere in maniera inequivocabile la loro salute. Se vedi dei piccoli insetti rossi, neri o verdi sugli steli delle piante, probabilmente hai scoperto un’infestazione da pidocchi. Questi piccoli insetti sono un tipo di parassita chiamato afide che si nutre della linfa delle piante e può provocare la morte.

Anche se sembrano innocui, i pidocchi delle piante possono diffondersi rapidamente se non vengono trattati. Fortunatamente, esistono diversi modi per sbarazzarsi rapidamente di questi fastidiosi animaletti. Si possono usare i trattamenti casalinghi naturali oppure quelli chimici. Quelli chimici, però, che si trovano in vendita dal fiorista possono uccidere anche altri insetti innocui che potrebbero preservare la salute delle piante.

Tra questi figurano le formiche. Gli insetti sono fastidiosi se li ritroviamo in colonie in casa ma sono dei gran divoratori di afidi, tanto da eliminare l’intera presenza nelle nostre piante. Per cui usando dei composti chimici aiutiamo le piante a guarire da una parte ma possono diventare bersaglio di altri insetti dall’altra parte.

I problemi che causano i pidocchi delle piante

Nonostante la piccola dimensioni i pidocchi delle piante sono molto insidiosi. Si nutrono della linfa della pianta e la soffocano per mezzo della produzione di melata. Indebolendo la pianta e causando inspessimenti alle foglie e agli steli compromettono il tessuto vegetativo e la salute stessa ripercuotendosi sulla fioritura.

La melata, invece, è una sostanza che viene rilasciata dagli afidi sulla superficie della pianta. In questo modo facilita la formazione di muffe e funghi, nonché la sua componente zuccherina attira gli insetti che se ne cibano. Le formiche che di solito si cibano di afidi possono mangiare la melata e rovinare il tessuto della pianta. Così gli afidi si liberano sia dei nemici e sia della pianta: un po’ alla volta la soffocano andando a bloccare il normale flusso di linfa.

Rimedi naturali contro l’infestazione di pidocchi

Per fortuna, esistono dei metodi efficaci, naturali ed economici per combattere i pidocchi delle piante. Il migliore è sicuramente il macerato di ortica. Per realizzarlo basta avere a disposizione una decina di rametti di ortica e metterli a macerare nell’acqua. L’acqua dovrà essere sobbollita e poi lasciata raffreddare.

Una volta che l’acqua diventa a temperatura ambiente va filtrata così da eliminare i residui di ortica e mantenere solo il succo. Inseriamo la miscela in uno spruzzino e procediamo a pulire foglie, rami e steli della pianta. Possiamo insistere strofinando con un pezzo di carta nelle foglie così da eliminare qualsiasi residuo.

Qualora non avessimo dell’ortica a disposizione possiamo usare l’aglio, seguendo lo stesso trattamento. Altri prodotti che possiamo utilizzare sono inoltre il tabacco o il peperoncino, in particolare quello di cayenna. Il peperoncino non ha bisogno di seguire il processo di macerazione ma può essere tritato finemente e messo nell’acqua. Poi va spruzzato ricordandosi di agitare bene la boccetta prima dell’uso.

Il piretro è la soluzione finale, qualora i macerati non dovessero funzionare. Si trova in vendita dal fiorista ed è un prodotto naturale che quindi non elimina gli altri insetti.