Il Telepass ha impiegato poco tempo per entrare a far parte dell’immaginario collettivo, come strumento indissolubilmente associabile al “pedaggio automatizzato”. L’invenzione di questo dispositivo ha permesso una maggiore ottimizzazione delle code presso i pedaggi autostradali che per definizione sviluppano le cosiddette code: si tratta di un brevetto messo a punto sul finire degli anni 80 e dopo alcuni periodi di “prova”, è iniziato a diffondersi sotto forma di abbonamento presso gli utenti privati a partire dai primi anni 90.

Pedaggio automatizzato

Da allora Telepass ha ampliato la propria offerta ed ha reso possibile questo strumento per tutte le tipologie di persone che abitualmentee sono solite fare uso di pedaggi autostradali, ad un prezzo comunque non eccessivamente alto. Ad oggi esistono varie forme di abbonamento ma il funzionamento “base” è rimasto praticamente invariato da anni: dal punto di vista tecnologico Telepass è costituito da un dispositivo messo a disposizione degli abbonati, sotto forma di un box dotato di transponder in grado di “comunicare” con il casello specificamente adibito. Un box di questo tipo, associato preventivamente al proprio abbonamento, segnala al casello Telepass la propria presenza, in questo modo il ricevitore fa alzare la “sbarra” e il passaggio viene contabilizzato e calcolato sul profilo del cliente.

Ecco quante targhe puoi abbinare ad un Telepass: “attenzione”

Il sistema di abbonamento è associato ad una persona fisica e fino a due dispositivi associabili, vale a dire è possibile in qualsiasi momento modificare le “targhe associate” al nostro Telepass semplicemente utilizzando l’app per smarphone ufficiale Telepass, oppure alternativamente telefonando al numero verde 800 269 269 o in alternativa recandosi presso un Punto Blu. Una volta effettuato l’accesso con i nostri dati, è possibile associare in qualsiasi momento fino a due targhe e quindi due veicoli al nostro dispositivo che può essere quindi “lecitamente” . Utilizzare il Telepass su un’automobile non associata può infatti portare ad una maggiorazione dell’importo.