La noia costituisce qualcosa che a più riprese tutti abbiamo imparato a conoscere e il più delle volte disprezzare. Il carattere di una persona può essere molto diversificato nei confronti di questa condizione di “inattività” mista a “malessere” interiore, che prima o poi colpisce tutti, anche i più entusiasti della vita. Se per alcuni la noia rappresenta qualcosa di inevitabile e quindi tutto sommato, sopportabile per altri costituisce il “nemico numero 1”. Anche tra le donne inevitabilmente si “nascondono” personalità più noiose della media, ma non sono tutte uguali. Quali sono le donne più noiose?

Ecco le donne più noiose secondo lo zodiaco. Le conosci?

Scorpione

Anche un segno interessante come Scorpione viene percepito come noioso da una larga fetta di conoscenti. Questo perchè Scorpione non si adatta facilmente a contesti che non lo appartengono e non è solito “gettarsi a capofitto” nelle nuove avventure. E’ un abitudinario vero.

Capricorno

Solitamente da grande importanza al lavoro e all’aspetto professionale. Anche se ha tanti hobby solitamente si tratta di attività molto personali e solitarie, mentre difetta nella capacità di dedicarsi ad attività sociali. E’ anche conosciuto come un individuo che non cambia opinione molto spesso.

Pesci

E’ tanto disponibile quanto abitudinaria e “pantofolaia”: Pesci anche nella controparte femminile non ama il confronto diretto e preferisce la tranqullità alle sfide. Questo la porta ad essere considerata un po’ pigra mentalmente parlando e quindi poco stimolante sia dagli amici che dal partner di turno. Molto spesso le Pesci sono consapevoli di questo tratto e vorrebbero cambiare.