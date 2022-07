Questi detersivi profumano i capi fino a 5 giorni! ecco la lista

Ci vogliono detersivi che profumano i capi fino a 5 giorni soprattutto in estate quando le temperature ci fanno sudare a tutte le ore. Per questo abbiamo deciso di analizzare un po’ di prodotti offerti dal mercato e valutare quali possano essere i più profumati e i più efficaci con le alte temperature estive.

Le lavatrici sono spesso responsabili di non eliminare i cattivi odori dai nostri capi. Succede quando un detersivo non è in grado di cancellare perfettamente gli odori, soprattutto quelli di sudore, e vanno a contaminare anche gli altri capi. Per evitare che ciò accada dobbiamo documentarci e investire nei migliori detersivi per lavatrice che profumano i capi almeno fino a 5 giorni.

Questi prodotti, sia in polvere che liquidi, sono stati appositamente formulati per eliminare sporco e macchie senza scolorire i capi o lasciare fragranze indesiderate. La differenza tra un prodotto valido e uno poco efficace si posiziona sulla capacità di creare una barriera antibatterica e antimicrobica così da cancellare gli odori più persistenti.

Cosa cercare nei migliori detersivi profumati per lavatrice?

I principali attributi da considerare nella scelta di un detersivo per lavatrice sono l’efficacia, il profumo, la capacità di mantenere la solidità dei colori e il prezzo. Nel mercato esistono molti tipi diversi di detersivi liquidi e polveri profumate per il bucato. Per scegliere l’articolo giusto, bisogna innanzitutto capire a cosa servono i diversi ingredienti.

I principali ingredienti che si incontrano nella scelta del detersivo sono tensioattivi, enzimi, candeggina, ammorbidenti, profumi, agenti sbiancanti e sbiancanti ottici. I tensioattivi sono gli ingredienti più comuni dei detersivi per bucato. Funzionano in questo modo: ammorbidiscono e permettono allo sporco di scivolare via trasferendolo nell’acqua del risciacquo.

Gli enzimi fungono da coadiuvante: eliminano le macchie scomponendole in molecole. Così è più facile per i tensioattivi rimuovere gli aloni dai vestiti. La candeggina è tutt’altra cosa. Si tratta di un agente ossidante che elimina le macchie ossidandole. È uno smacchiatore molto efficace, ma è importante usarlo con parsimonia e mai con i vestiti colorati, per evitare di sbiancare i vestiti.

Gli agenti sbiancanti vengono aggiunti per la loro capacità di sbiancare i capi. Esistono diversi agenti sbiancanti, ma i più comuni sono il perossido di idrogeno e il perborato di sodio. Gli sbiancanti ottici, invece, sono coloranti che possono essere aggiunti al bucato per rendere i capi più luminosi e bianchi. Infine, gli ammorbidenti e i profumi vengono aggiunti per dare al bucato un buon odore una volta uscito dalla lavatrice.

I migliori detersivi che profumano i capi

Le profumazioni più persistenti sono quelle che variano dai toni aromatici dei fiori a quelli degli agrumi. Per esempio, tutti i detersivi che profumano di lavanda lasciano un alone che persiste nel tempo. Sono altresì efficaci i detersivi, sia liquidi che in polvere, che supportano una profumazione agrumata come quella del limone e dell’arancio. Hanno la caratteristica di sovrastare ed eliminare i cattivi odori. Ottima anche la profumazione con le piante aromatiche come salvia, rosmarino e alloro: danno una sensazione di pulito per un lungo periodo di tempo.