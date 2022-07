Primavera ed estate rappresentano le condizioni ideali per la maggior parte delle piante erbacee e da frutto per fiorire e fruttificare: la potatura costituisce una delle azioni più antiche, diffuse ed importanti per favorire un particolare sviluppo di una forma di vita vegetale. Non esiste una sola tecnica di potatura, ma un complesso sistema di metodologie anche molto raffinate ed avanzate sviluppate nel corso del tempo per “portare” una pianta ad esempio a sviluppare frutti più che foglie. Luglio è tra i mesi più legati alla potatura, quali sono gli alberi che necessitano questa operazione con maggior frequenza?

Ecco quali alberi potare a luglio: la lista completa e i consigli dell’esperto

Solitamente il verbo potare fa riferimento all’eliminazione di alcune parti della pianta attraverso cesoie e forbici, ma anche il semplice spostamento di rami e fronde da una posizione all’altra. Potare una qualsiasi pianta permette un maggior controllo sulla crescita della stessa, ne eaumenta e ne prolunga la produttività, regola la produzione di frutti (se portata avanti correttamente) e limita la crescita indiscriminata della vegetazione. Solitamente in luglio la maggior parte degli agricoltori ed appassionati di giardinaggio effettuano quella che viene definita potatura “post raccolto”, che serve per eliminare le parti oramai non più servibili di una pianta.

Gli alberi che necessitano una potatura più approfondita e precisa sono:

l’albicocco

il lampone

il limone

il ribes

In questo periodo la potatura è probabilmente la più importante perchè si tratta per quasi tutte le specie dell’ultima potatura annuale: ecco perchè conviene utilizzare sempre cesoie ben affilate e magari disinfettate per ridurre al minimo le possibilità di infezione per le nostre piante da frutto. Bisogna altresì ricordarsi di “fare pulizia”dei rami interni pur stando attenti alla struttura degli alberi, e non compromettendola con potature troppo aggressive.

Essenziale munirsi di cesoie, forbici, seghetti per i rami più grossi e anche di uno speciale mastice cicatrizzante per “curare” le perdite di linfa.