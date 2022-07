Oroscopo Branko domani, 6 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 6 luglio giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 6 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata ideale per concederti una gita o un breve viaggio con la persona amata. Dovresti approfittare di questa bellissima Luna per staccare il cervello dagli impegni di ogni giorni e ricaricare le batterie.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani dovresti approfittare dei nuovi transiti di Marte e Mercurio per dedicarti alle pubbliche relazioni. Prenditi del tempo per costruire una valida rete di alleanze che potrebbe tornarti utile in futuro. In questo periodo potrai farlo con successo.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani con il nuovo passaggio di Mercurio in Cancro non avrai vita facile nel lavoro. Tu farai fatica a trovare la giusta concentrazione, forse ti sentirai perfino agitato. Nasceranno ostacoli burocratici, le risposte non arriveranno. Come se non bastasse, ci saranno pettegolezzi che ti irriteranno e ti leveranno serenità.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovrai fare i conti con possibili liti riguardo delle spartizioni. Urano vicino a Marte nel segno del Toro potrebbe portare un’aperta ostilità. Potrebbero esserci reazioni incontrollate da parte di soci, genitori, coniuge e colleghi di lavoro. Parranno tutti coalizzati a dire no a gran voce. Tu vai avanti per la tua strada, senza timore.