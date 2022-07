Oroscopo Branko domani, 9 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 9 luglio giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 9 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata un po’ sottotono. Nelle prossime ore la Luna in aspetto contrario potrebbe causare qualche spiacevole contrattempo, forse un guasto in casa, o una discussione nel posto di lavoro. Occorrerà particolare prudenza.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani, merito del nuovo transito di Mercurio, potrai recuperare un bel dialogo in famiglia, con i fratelli e con gli amici. Finalmente potrai dire addio alle tensioni vissute negli ultimi mesi e riportare un po’ di serenità nella tua vita. Solo in amore resteranno ancora delle incertezze.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle ti inviteranno a leggere fra le righe, prima di firmare un accordo. Meglio andarci cauti, anche se il periodo più difficile è ormai alle tu spalle. Da qui in avanti avrai modo di recuperare, a patto che tu non facci il passo più lungo della gamba.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovresti approfittare di questa bellissima Luna nel tuo segno per regalarti una giornata di puro relax al mare. Te lo meriti! Hai lavorato duramente e hai attraversato un periodo caratterizzato da tensioni famigliari e difficoltà pratiche. Hai bisogno di staccare la spina.