Ecco le 5 talee più belle da coltivare a luglio: parla l’esperto

Le 5 talee più belle da coltivare a luglio riguardano 3 tipi di piante ornamentali e due di piante aromatiche. Fra queste abbiamo selezionato i gerani, le rose e la ortensia come piante ornamentali e il rosmarino e la salvia come piante aromatiche. Se realizziamo delle talee in questo periodo saremo certi di avere una fioritura rigogliosa anche il prossimo anno.

Queste 5 piante sono solo una piccola rappresentanza di tutti i fiori e le piante aromatiche che possiamo riprodurre a talea. L’importante è che sia terminata la fase di fioritura e che la scelta ricada su uno stelo o un ramo giovane, forte e rigoglioso. È altresì importante non far subire alla talea uno shock ambientale per cui mantenere inalterate le condizioni di messa a dimora, esposizione solare e annaffiatura relativa alla pianta madre.

In caso contrario la nuova talea potrebbe soffrirne e morire. Per ovviare a questo problema eseguiamo dei frequenti controlli e, in caso, aumentiamo l’apporto idrico e la frequenza di concimazione. Prestiamo attenzione anche a un possibile attacco da parte di insetti, parassiti o funghi piuttosto frequente nella stagione estiva a causa delle alte temperature.

Anche se stiamo parlando di fiori che amano le esposizione soleggiate per quanto riguarda la talea è meglio evitare l’esposizione diretta. Almeno fino a quando le temperature non scendono sotto i 30°C. Le talee in questo periodo di crescita sono piuttosto sensibili e non riescono a contrastare una forte esposizione solare.

Le 5 talee più belle da coltivare a luglio: gerani

I gerani presto inizieranno a sfiorire e se amiamo particolarmente questo tipo di piante dobbiamo essere pronti a estendere la nostra coltivazione. Si prestano bene alla riproduzione per talea perciò perché spendere un capitale ogni anno dal fiorista? Possiamo anche non riuscire nell’intento la prima volta ma con la pratica diventerà tutto più semplice.

Aggiungiamo al taglio dell’ormone radicale che troviamo in vendita dal fiorista. Questa sostanza favorirà la crescita e lo sviluppo della pianta ornamentale che va posizionata per il momento in vaso.

Rose

Ci sono tantissime varietà di rose pertanto prima di procedere con la riproduzione in talea assicurati che la tua rosa non debba rifiorire un’altra volta o sia una specie delicata. Alcune varietà fanno fatica ad attecchire sotto forma di talea per cui faresti un lavoro inutile e magare la non riuscita ti porterebbe a demoralizzarti. Non farlo!

Ortensie

Le ortensie, al contrario delle rose, sono molto resistenti e danno degli ottimi risultati nella riproduzione a talea. L’importante è continuare ad annaffiarle perché hanno bisogno di un buon apporto idrico costante. Dobbiamo però evitare i ristagni che possono provocare delle spiacevoli infestazioni da parassiti.

Le talee più belle con il rosmarino e la salvia

Il rosmarino è un’ottima pianta che si presta a essere riprodotto per talea. Meglio non piantare il rametto direttamente nel giardino o sul vaso ma lasciarlo in ammollo in un vaso con dell’acqua. L’acqua va cambiata ogni giorno e mantenuta a temperatura ambiente. Dopo due settimane dovrebbero spuntare le radici e sarà pronto per essere piantato. Allo stesso modo procediamo con la salvia: prima dentro il bicchiere e poi sul terreno.