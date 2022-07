La popolazione italiana per “media percepita” (ma non solo) risulta essere maggiormente allergica se non addirittura restia ad adattarsi alle forme di pagamento non tradizionali, anche se queste fanno oramai parte anche dell’immaginario comune. Carte, bancomat e bonifici oggi costituiscono una realtà oramai affermata pur non trattandosi di strumenti particolarmente “nuovi” dal punto di vista tecnologico. Grazie sopratutto alla diffusione di internet, oramai disponibile presso la quasi totalità della popolazione attraverso gli smartphone, sono sopratutto i bonifici ad aver trovato una seconda giovinezza. Ma quali sono i rischi dei bonifici online?

Bonifici online, a cosa bisogna stare attenti? Ecco la risposta

Non esiste una categorizzazione tecnica relativa ai bonifici online: quelli effettuati attraverso le app bancarie sono esattamente identici in tutto e per tutto a quelli effettuati in filiale bancaria. Per quanto riguarda i bonifici effettuati all’interno dell’area SEPA (che comprende 36 paesi, come da definizione) esiste una sorta di “assicurazione” parziale quando lo effettuiamo all’interno di questa area. Anche se non esistono veri e propri limiti di importo che possibile trasferire attraverso i bonifici è meglio specificare sempre la casuale, ossia la motivazione legata al singolo trasferimento.

Quando si fa riferimento a contesti legati ai bonifici provenienti al di fuori dalla zona SEPA se superiori a 15 mila euro, l’Agenzia delle Entrate viene portata ad “indagare” sull’origine della transazione proprio perchè al di fuori del contesto europeo.

Negli ultimi tempi numerose truffe e raggiri stanno avvenendo attraverso il bonifico istantaneo, una tipologia di bonifico SEPA che risulta essere sempre più utilizzata proprio in virtù della velocità di trasferimenti che è praticamente immediata ma il rovescio della medaglia è costituito anche dalla scarsa tracciabilità e quindi nessuna rimborsabilità: molti malintenzionati infatti, sopratutto nel contesto della compravendita di oggetti, chiedono di farsi pagare attraverso questo bonifico in anticipo per poi “sparire”.

E’ uno strumento molto utile che però va utilizzato solo con persone “di fiducia”.