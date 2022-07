Oroscopo Branko domani, 13 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 13 luglio giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 13 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti ascoltare Sole e Mercurio in Cancro che ti incoraggeranno a riflettere, vagliare, prima di prendere una decisione sul lavoro. Marte e Urano congiunti in Toro sono imprevedibili: potrebbero metterti alla prova di punto in bianco. Cerca di non farti prendere da troppa fretta.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani un’eccellente Luna piena renderà l’amore in coppia più vivace e stuzzicante, passionale il giusto. Chi è solo avrà curiosità e voglia di sperimentare. Se sei libero di andare a caccia, nelle prossime ore non chiuderti in casa, ma esci, incontra nuova gente, mettiti in gioco.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani, con il cambio di Luna, servirà una certa prudenza con la forma fisica. Nulla di cui preoccuparsi troppo, ma non sono da escludere emicranie, fastidi respiratori e contratture muscolari a braccia e spalle.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani, complice anche una splendida Luna, ti sveglierai con una buona dose di energia e di vitalità. Se ci saranno difficoltà o contrattempi lungo la giornata, troverai il modo di risolverli, senza trascinarli a lungo. Notizie interessanti all’orizzonte.