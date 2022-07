Pianta di basilico: dove metterla e come curarla, ecco tutti i segreti

La pianta di basilico è un complemento che donerà classe ed eleganza al nostro giardino grazie alle sue numerose proprietà. Coltivare il basilico in casa è facile. Il trucco sta nel fornire le giuste condizioni di coltivazione. È una delle piante erbacee più diffuse nelle serre e nei giardini domestici, grazie alla sua versatilità, al forte aroma e alla capacità di crescere in quasi tutte le condizioni.

Tuttavia, è necessario fornire alla pianta di basilico luce e calore in abbondanza, nonché acqua e nutrimento frequenti. Il modo migliore per far prosperare la pianta è imparare a coltivare il basilico secondo le sue esigenze. Solo in questo modo potremo godere delle sue foglie aromatiche tutto l’anno.

Cosa bisogna sapere prima di coltivare la pianta di basilico in casa

Prima di iniziare a coltivare il basilico in casa, è importante conoscere un po’ questa erba. La maggior parte delle persone lo coltiva in vaso in casa. Ma può essere coltivato anche all’aperto, nelle regioni calde e temperate dove il rischio di gelo o di freddo è basso. Il momento migliore per seminare i semi di basilico è poco prima dell’ultima gelata primaverile.

Una volta germogliati, bisogna mantenere il terreno al caldo e all’ombra. L’ideale sarebbe stendere una riparazione in tessuto non tessuto sopra la parte in cui dimora la pianta così che le temperature rimangano sempre costanti e non sottoposte a sbalzi termici improvvisi. Se poi si ha la possibilità di godere di una serra, la pianta di basilico sarà al sicuro.

Possiamo iniziare a raccogliere le foglie di basilico quando la pianta è alta circa 20 centimetri e continuare a raccoglierle per circa 3 mesi. Esistono molte varietà di basilico, ognuna con il proprio sapore e la propria fragranza. A seconda della varietà, le foglie possono essere erbacee, dolci, speziate o addirittura agrumate. Il modo migliore per determinare quali varietà ci piacciono è coltivarle personalmente.

Come coltivare il basilico

All’aperto, le piante di basilico crescono al meglio in condizioni calde e soleggiate. Di solito tollerano un po’ di ombra, ma non tanto quanto altre erbe. Una posizione esposta a sud è ideale per la coltivazione del basilico. Se non abbiamo un posto soleggiato in giardino, possiamo comunque coltivare il basilico in casa.

Se coltiviamo il basilico in casa, posizioniamo la pianta vicino a una finestra affinché riceva molta luce solare. Qualora ci fosse un eccesso di luce sistemiamo una tenda velata che offuschi un’esposizione troppo diretta. Il terreno deve essere ben drenato. Il basilico predilige un terreno leggermente alcalino con un PH compreso tra 6,5 e 7,5. Con un terreno troppo acido, basta aggiungere un po’ di calce per regolare il PH.

Annaffiare generosamente la pianta quando il terreno è asciutto al tatto e assicuriamoci che l’acqua defluisca dal fondo della fioriera, poiché il terreno bagnato può causare il marciume delle radici. Il basilico dà il meglio di sé in condizioni di umidità moderata e non ama condizioni estremamente secche o umide. In questo caso meglio nebulizzare l’acqua se la pianta di basilico si trova in giardino oppure usare il sistema di irrigazione a immersione.