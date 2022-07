La fiducia è il naturale concetto/sentimento che risulta essere tra i più genuini per noi esseri umani. Il significato corrisponde presupporre un comportamento o un atteggiamento adeguato alla situazione da parte di altri individui o di sé stessi. In sintesi avere fiducia verso una persona non rappresenta qualcosa di naturale, ma che in alcuni casi va duramente guadagnata. Come quasi ogni tratto caratteriale, il troppo o troppo poco “storpia” ed ecco che esistono persone, che per motivi più disparati, semplicemente fanno grande fatica a fidarsi di qualcuno. Quali sono questi segni che non si fidano?

Questi segni non si fidano di nessuno! Quali sono?

Toro

Sa come farsi “voler bene” ma allo stesso tempo è costantemente spaventato dalle delusioni in amore ma in generale in ambito sociale. Toro infatti costituisce un profilo che non dimentica i tradimenti, le delusioni in generale, e comportamenti scorretti. Ecco perchè è difficile conquistare ma sopratutto riconquistare la sua fiducia.

Scorpione

E’ un selettivo e anche nell’ambito sociale non fa eccezione. Appare spesso un po’ scostante quando conosce qualcuno di nuovo ma solitamente da un po’ di fiducia, ma si tratta di fiducia a tempo. Se avverte segnali non positivi semplicemente non permette a queste persone di trovare anche un minimo spazio nella loro vita.

Gemelli

E’ uno che “parla in faccia”, e non tollera un comportamento troppo diverso dal proprio. Chi fa uso di sotterfugi, chiacchiere nascoste, piani e macchinazioni, viene considerato non degno di fiducia da parte del Gemelli che è un genuino vero e proprio.