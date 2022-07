Oroscopo Branko domani, 19 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 19 luglio giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 18 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani arriverà Mercurio nel segno. Da qui in poi potresti programmare un bel viaggio, ma scegli una meta divertente e non stressante. Venere ti aiuterà e ti renderà brioso in amore, insieme al buon Giove che ti farà attirare successo e popolarità.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Mercurio saluterà il Cancro per approdare nel segno del Leone. Sebbene non si tratterà di un transito contrario, potresti approfittarne, per concederti una meritata pausa estiva dal lavoro. Sfrutta questo periodo per recuperare in amore, ora che Venere non è più in dissonanza.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio raggiungerà una bella posizione del cielo. Il pianeta degli affari, delle idee e della comunicazione ti aiuterà a chiarire il tuo punto di vista, se di recente hai avuto una discussione con soci o collaboratori.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani Mercurio lascerà la bella posizione in Cancro per trasferirsi nel segno del Leone, in quadratura. Dalle prossime ore potrebbero esserci reazioni incontrollate da parte di soci, genitori, coniuge, ex, perfino dei figli. Parranno tutti coalizzati a dire no. Come reagire? Tu vai avanti per la tua strada senza paura.