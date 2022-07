Oroscopo Branko domani, 20 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 20 luglio giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 20 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani, con Mercurio nel segno e molto presto anche il Sole, tornerai protagonista assoluto della scena. La stagione del tuo compleanno è alle porte e, come ogni anno, la vivrai al meglio, pieno di energia e voglia di metterti in gioco.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Venere, da pochi giorni nuovamente attiva, potrebbe riservarti una sorpresa piacevole, come una passione folle. Chi è solo da tempo dovrebbe abbandonare tutte le sue difese e lasciarti trasportare dalle emozioni, dalle sensazioni, senza timore.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani la Luna in opposizione potrebbe crearti qualche problema di troppo. Nel corso della giornata, se non farai attenzione, potresti ritrovarti nel bel mezzo di una lite accesa. Cerca di controllare la tensione nervosa che sentirai, soprattutto in famiglia.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani si preannuncia una giornata molto interessante, soprattutto per quel che riguarda la vita pratica. Più di uno Scorpione sarà impegnato ad affrontare un test, un esame o un colloquio di lavoro. Le stelle, Venere fra tutte, saranno determinate a darti manforte.