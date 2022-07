Oroscopo Branko domani, 22 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 22 luglio giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 22 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti sfruttare la giornata per cominciare a costruirti una rete di salvataggio utile nel lavoro. Approfitta di questo cielo che ti rende carismatico e seducente come non mai per ampliare le tue conoscenze, stringere nuove alleanze solide.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani avrai una invidiabile capacità di azione nel lavoro. L‘amore sarà vivace e stuzzicante, passionale il giusto nelle coppie e sperimentatore e curioso per chi è solo e libero di andare a caccia. Cerca di ritagliare uno spazio dagli impegni pratici per i sentimenti.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani il Sole approderà nel segno del Leone, accanto a Mercurio. Finalmente potrai lasciare indietro le tensioni provate negli ultimi giorni e concederti un po’ di leggerezza in più. Sfrutta le prossime giornate per rilassarti e divertirti un po’.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovrai usare la massima cautela per fronteggiare una Luna in opposizione. Servirà particolare prudenza alla guida, nello svolgere le attività più delicate, nel maneggiare oggetti taglienti. Cerca di mantenere la calma, non t’innervosire al primo contrattempo.