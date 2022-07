Come ci sono gli arbusti che si devono necessariamente potare, ne esistono altri che non ne hanno bisogno. Andiamo a vedere che piante non hanno bisogno della potatura estiva, soprattutto non ad agosto.



La potatura in questo periodo serve per avere una maggiore fioritura ma se si vanno a potare le piante sbagliate, si va a compromettere la crescita della stessa. Oltre a questo bisogna considerare il pericolo scottature che possono danneggiare i rami che non sono coperti e che sono a contatto con il sole diretto.

Andiamo quindi a vedere quali sono gli alberi, gli arbusti e le piante aromatiche che non devono assolutamente essere potate a luglio.

Questi arbusti NON vanno potati ad agosto: ecco quali

La prima pianta da non potare ad agosto è l’Alloro. Quando c’è un forte caldo estivo le piante non devono essere toccate ma lasciate a riposo. Questa regola è fondamentale per non danneggiarle ma farle sviluppare nel modo giusto. Durante i periodi più caldi dell’anno, per queste piante ci devono essere delle piccole attenzioni particolari per non farle morire.

Per prima cosa, l’idratazione è davvero importante. L’innaffiatura deve essere fatta di prima mattina, quando il sole ancora non è forte, oppure dopo il tramonto quando il sole è andato via. È importante questa cosa per non rischieranno uno choc termico dovuto alle temperature giornaliere estive. Per le potature d’inverno si devono seguire delle regole ben precise.

Come ben sappiamo agosto è uno tra i mesi più caldo dell’anno e non si possono portare alcuni alberi tra cui i cipressi, il pioppo, l’acero, il ginepro, l’abete e il cedro.

Mentre tra gli arbusti sempreverdi troviamo l’alloro, l’agrifoglio, il lauro e il ligustro. Per quando riguarda le piante aromatiche, invece, non si deve portare il basilico, la salvia, il rosmarino, l’erba cipollina, il timo e il dragoncello.

Passato il periodo più caldo dell’anno, si può pensare di tagliare qualche ramo, ma ovviamente bisogna guardare prima le condizioni della pianta. Bisogna comunque fare molta attenzione e non tagliare troppo perché si rischia di danneggiare la pianta. In autunno, con le temperature che vanno sempre di più ad abbassarsi, si potranno riprendere tranquillamente tutte le attività di giardinaggio.