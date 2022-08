Il termine autocontrollo deriva direttamente da un termine di origine anglosassone conosciuto anche in Italia come Self Control, ossia una forma di autodeterminazione che per alcuni è “nativa”, per altri rappresenta una sorta di esercizio costante da parte delle persone che sono solite affrontare condizioni mentali stressanti e debilitanti a tratti. Se per alcuni mantenere un autocontrollo (che non significa “non provare rabbia o altre emozioni forti”, ma per l’appunto tenerle sotto controllo) è difficile, per altri, a causa di una preparazione più adatta al contesto, è più facile. Ecco i segni che hanno un autocontrollo eccezionale.

I segni zodiacali con più autocontrollo. Sai quali sono?

Scorpione

Ha un ottimo autocontrollo perchè prima di affrontare i problemi soltiamente si “premunisce” di ogni informazione possibile. Scorpione fa di tutto pur di non essere colto alla sprovvista dalle situazioni che possono portarlo a perdere le staffe.

Toro

Ha un’eccellente capacità di mantenere la calma, o perlomeno di restare sempre sufficientemente lucidi e capaci di “intendere” una situazione complessa e votata ad innervosire: Toro infatti ha una personalità che è in grado di percepire sempre una “scappatoia” indifferentemente dalla situazione, che può permettergli di ambire a ritrovare la pace necessaria.

Capricorno

Per alcuni è un “blocco di ghiaccio”, per altri è una personalità emotiva dotata di un autocontrollo invidiabile: in tutti i casi è sicuramente degno di stare in questa lista perchè Capricorno riesce sempre a scindere ogni situazione, riuscendo nella quasi totalità dei cari a restare sufficientemente calmo e tranquillo, anche se numerosi fattori possono provare a mandarlo fuori di testa.