Oroscopo domani Paolo Fox, 3 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 3 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 3 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia un’altra giornata interessante. In questi giorni il tuo fascino è aumentato, grazie a Giove e al Sole favorevoli. Sai come emergere, come farti valere. Inoltre, dalla prossima settimana anche Venere raggiungerà il tuo segno. Agosto si prospetta un mese significativo per l’amore e per le passioni. Più di un Leone potrebbe accorgersi che non vale la pena restare arrabbiati per motivi sciocchi e nemmeno trascurare gli affetti importanti. Dovresti imparare a farti scivolare le cose addosso più facilmente.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani ti aspetta un giorno particolare, da fare trascorrere senza grossi intoppi. Qualcosa nel cielo sta cambiando. Mercurio sarà più influente. Il lavoro potrà decollare, come piace a te. Molti nati in Vergine sono pienamente gratificati solo quando ottengono successo e risultati soddisfacenti nella loro professione. Il meglio, se dovrai rilanciare un progetto, arriverà però da venerdì in poi. Nel fine settimana potrebbe spuntare una buona idea o una strategia vincente. Del resto, tu dai il meglio di te quando sei da solo o lontano dalla confusione.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna sarà ancora nel segno. E dalla settimana seguente ci saranno novità importanti in amore: buona notizia per chi di recente ha avuto qualche problema. Le coppie in cui si è dato priorità all’apparenza, a un fatto estetico, come mostrarsi bene agli altri o curare di più la casa, dovranno fermarsi a riflettere. Dovranno riconoscere cosa non va davvero nel rapporto con sincerità. Prudenza nel rapporto con il Sagittario. Dall’11 agosto, per fortuna, Venere diventerà attiva e darà una mano ai legami che hanno vissuto dei momenti complicati.

Oroscopo domani: Scorpione

Giovedì, venerdì e sabato dovresti fare programmi, esprimere chiaramente cosa desideri fare, anche in amore. Questo suggerimento varrà doppio per chi è alla ricerca di un amore oppure sta testando una storia appena iniziata. In questi giorni sei abbastanza disponibile. Se, però, qualcosa non va con l’altro, a partire dall’11 agosto potresti decidere di dargli un ultimatum di punto in bianco. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà alla luce tutto quello che non funziona in amore.