Ecco come cacciare per sempre i tarli e prevenire la comparsa

Cacciare per sempre i tarli è possibile sebbene l’operazione richieda tutta la nostra pazienza e soprattutto l’ingegno. I tarli sono il termine generale usato per descrivere un gruppo di insetti che scavano nel legno. Man mano che si nutrono, creano gallerie e tunnel che possono avere un effetto dannoso su edifici, mobili e qualsiasi altra struttura in legno.

I tarli possono infestare qualsiasi tipo di legno, ma sono più comuni negli edifici vecchi o trascurati. Non entreremo nei dettagli cruenti, ma questi insetti scavano nel legno per riprodursi e deporre le uova. Attaccano prevalentemente legni duri, in particolare quercia e frassino, ma anche legni teneri come il pino. Se abbiamo scoperto la presenza di tarli in casa, scopriamo cosa c’è da sapere su come identificare un’infestazione, prevenirla e minimizzare i problemi già esistenti.

Ti potrebbe interessare: Residui di sapone nella lavatrice? Ecco come rimuoverli

Come cacciare per sempre i tarli e prevenirne la comparsa

I tarli possono essere difficili da sradicare, ma con le tecniche giuste e la perseveranza è possibile liberarsi di questo fastidioso e distruttivo parassita. Il modo migliore per farlo è evitare che i tarli entrino in casa fin dall’inizio. A tal fine, è possibile controllare regolarmente i mobili in legno per individuare eventuali segni di infestazione e tenerli in un ambiente asciutto. Se è già presente un’infestazione, il modo migliore per affrontarla è identificare il tipo di tarlo presente e adottare misure per asciugare il legno.

Identificazione di un’infestazione di tarli

I tarli sono un problema legato soprattutto agli edifici antichi, ma possono verificarsi anche nelle strutture nuove. Per questo motivo, bisogna sempre fare attenzione a dove si conservano i mobili in legno e a cosa si mette nella casetta da giardino. Il modo migliore per identificare un’infestazione da tarli è quello di trovare dei buchi nel legno.

Tuttavia, si possono anche notare piccoli segni neri nel legno, creati dalle larve dei tarli mentre si nutrono. Quando si nutrono, le larve espellono una sostanza appiccicosa che spesso rimane nel legno anche dopo che le larve si sono impupate e trasformate in tarli adulti. Inoltre, è possibile notare una sostanza insolita simile alla segatura sulla superficie del legno. Si tratta del prodotto di scarto del tarlo mentre mangia.

Come cacciare i tarli per sempre

Come abbiamo già detto, il modo migliore per sbarazzarsi dei tarli è adottare misure preventive. Il modo migliore per farlo è asciugare il legno a cui gli insetti sono stati esposti. Se il legno è troppo umido, i tarli sopravvivono e prosperano. Se abbiamo già scoperto la presenza dei tarli, dovremo anche identificare il luogo in cui vivono e rimuovere il legno di cui si nutrono. Nel caso in cui la manifestazione sia piuttosto diradata è consigliabile chiedere il consulto da uno specialista.

Prevenzione di future infestazioni

Ovviamente, se si vogliono prevenire future infestazioni di tarli, è necessario provvedere all’essiccazione del legno. In questo modo si eliminano le infestazioni esistenti e si previene l’insorgere di nuove. Se viviamo in una vecchia proprietà procediamo a un controllo approfondito. Se passiamo la vernice facciamola asciugare completamente prima di introdurre i mobili.