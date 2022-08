Nessuno lo sa ma esistono queste spiagge vicino Milano: ecco la lista

L’estate è al pieno del suo tempo, molti italiani ancora devono organizzare le proprie vacanze. C’è chi, invece, ha deciso di passare le proprie ferie nei pressi di casa, magari esplorando proprio le zone. A pochi passi da Milano per esempio, si trovano delle spiagge che non hanno nulla da invidiare a lidi più famosi. Vediamo quali.

Arenzano, Genova

Una delle spiagge più amate dai milanesi, che per arrivarci prendono il famoso “treno del mare”, che da Milano porta a Genova e in tutte le località balneari della Liguria. La spiaggia è composta da dei ciottoli grandi e piatti, ma essa si alterna a lidi sabbiosi o di ghiaia, attrezzate o libere. Si passa dalle spiagge con tutti i comfort alle calette raggiungibili solo a piedi o in barca, dove la tranquillità regna sovrana. Il mare è blu e profondo, con discese molto ripide specialmente sulle spiagge di ciottoli.

Val Verzasca, Canton Ticino

Conosciute dalla maggior parte degli italiani col nome di “Maldive di Milano”, nonostante la distanza, queste pozze d’acqua nella Val Verzasca rendono onore al paragone caraibico. Questo è possibile grazie all’acqua cristallina del fiume che attraversa la valle rocciosa. Anche se per un periodo è stata preda del turismo di massa, la Val Verzasca mantiene ancora inalterato il suo fascino selvaggio. Prestate però attenzione alla temperatura dell’acqua. Ebbene questa, non è assolutamente come quella delle Maldive! In estate non arriva a 12°. Ma non solo, la valle non è solo meta di bagnanti, anche gli appassionati di trekking e di canoa possono trovare percorsi adatti a tutte le difficoltà.

Spiaggia della Chiesetta, Val Trebbia

Lungo le gole e i canyon della Val Trebbia c’è una spiaggia di sabbia bianca finissima, dove il fiume compie una curva e l’acqua ottiene colori caraibici. Proprio sotto il comune di Brugnello si trova la Spiaggia della Chiesetta, che prende il nome da una chiesa medioevale a picco sul fiume. Il viaggio vale la pena, non solo per le meravigliose acque della spiaggia, ma per il piccolo borgo di Brugnello, abitato solamente da 11 persone. Le case disabitate sono state rinnovate e decorate dai numerosi artisti che negli anni hanno visitato il paese, trasformandolo in un luogo unico.

Framura, Baia del Levante

Framura è un piccolissimo paese ligure, arroccato nella Baia del Levante. Le sue spiagge sono raggiungibili esclusivamente a piedi, tramite sentieri che scendono a picco sul mare. Dai lidi attrezzati con i principali comfort, alle spiagge libere isolate e silenziose, Framura è un piccolo gioiello della costa ligure, a sole due ore da Milano.