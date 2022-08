Pomodoro e basilico crudo irritano lo stomaco: ecco perché

Mangi il pomodoro con il basilico crudo? fai attenzione perché non sempre la combinazione fa bene all’organismo, anzi. Purtroppo alcune persone se mangiano i pomodori crudi stanno male e se si aggiunge il basilico si possono fare maggiori danni. La combo più fresca e buona dell’estate potrebbe fare male allo stomaco di qualcuno. Scopriamo perché insieme e come evitare problemi.

Pomodoro e basilico crudo: irritanti per queste patologie

i pomodori e il basilico insieme formano una combo allarmante. Può essere molto nociva e provocare forti dolori, crampi alla pancia ed è problematico da digerire Chi soffre di gastrite : i pomodori a causa dei semi sono nocivi perché corrodono lo stomaco e sono difficili da digerire, anche il basilico può provocare quest’effetto. Meglio evitarli ed evitare altre verdure che hanno i semi come peperoni, melanzane e peperoncini verdi.

: la gastrite legata all’eccessiva produzione di succhi gastrici acidi o all’azione irritante diretta di farmaci o di sostanze introdotte con l’alimentazione Colite: i semi del pomodoro fanno male a chi ha la colite perché corrodono.

: mangiare enormi quantità di pomodori può portare una resistenza nel combattere infezioni batteriche e fungine, e questo a causa della sproporzionata assunzione di licopene. Per le persone anziane, alti livelli di licopene possono agire negativamente anche sulla ghiandola prostatica, portando dolore e anche difficoltà ad urinare.

, devono essere evitati in caso di allergia specifica e di intolleranza alla famiglia delle Solanacee o allergia al nichel, elemento presente in tali ortaggi. I sintomi dell’allergia al pomodoro includono rossore alla bocca, orticaria, difficoltà a deglutire, diarrea altri disturbi intestinali. Il licopene da fastidio anche durante la gravidanza e l’allattamento

Grandi quantità possono anche portare ad un intossicazione

Per quanto riguarda il basilico crudo, uno studio dimostra che le piante più giovani racchiudano una sostanza potenzialmente tossica, il metileugenolo, la cui presenza sembra essere invece irrilevante nelle piante più sviluppate. Purtroppo si dice che questo elemento può provocare cancro, ma non è stato provato ancora. In realtà se si fa un abuso si può rischiare di avere un intossicazione, ma se si mangia una fogliolina ogni tanto non è possibile che ciò accada.