Oroscopo Branko domani, 16 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 16 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 16 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai vivere un momento magnifico. Il Sole e Venere saranno ancora nel tuo segno. La Luna in Ariete accanto a Giove significa fortuna e successo. E fra pochi giorni anche quel fastidioso Marte, che ti stanca da giorni, raggiungerà un bel punto del cielo. Cosa chiedere di più?

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani qualcuno potrebbe sentire un brivido caldo del tutto inaspettato. Agosto, il mese più caldo dell’estate, è bollente anche per il tuo cuore. Fino a sabato potrai ricevere ancora i raggi sensuali che emanerà Marte nel segno del Toro, che ti invitano alla caccia.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani si prospetta una giornata ad alto rischio schermaglie d’amore. la Luna in opposizione potrebbe riportare a galla alcune vecchie questioni irrisolte nella coppia. Ti converrà avere doppia prudenza, contare fino a tre, prima di parlare.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani la giornata sarà ancora illuminata da una Luna impetuosa. L’amore sarà pieno di emozioni forti e contrastanti, proprio come piace a te. Tu ami le tinte estreme e Venere in Leone non ti deluderà! Questo saliscendi emotivo ti farà prova una forza interiore che non credevi di avere.