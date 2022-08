Perdere peso in casa senza attrezzi specifici tipici delle palestre non è semplice. Oggi però vi elencheremo degli esercizi molto efficaci che se misti ad una grande costanza e dedizione possono farvi perdere peso in poco tempo e a km 0.

L’allenamento che ti suggeriamo prevede un circuito di 4 esercizi full body a corpo libero da ripetere per 4-5 volte.

Perdere peso senza attrezzi: ecco gli esercizi a corpo libero che funzionano

Gli esercizi sono facili da eseguire e puoi farli essenzialmente ovunque (a casa o all’aperto) perché necessitano di poco spazio e non richiedono attrezzatura, ma bisogna farli in maniera lenta e controllata per apprezzarne l’efficacia. In questo modo puoi stare certo di bruciare calorie originati quasi unicamente dall’ossidazione dei grassi e degli zuccheri in sovrabbondanza senza intaccare affatto le proteine che producono il tessuto muscolare. Ciò vuol dire che dimagrirete salvando la massa muscolare e il vostro metabolismo basale accrescerà sempre di più facendovi consumare calorie anche a riposo.

Ecco la vostra scheda casalinga:

Squat jump​15​30″

Push up​15​30″

Reverse crunch​15​30″

Affondi su panca​15 (per gamba)​30″

Date ad ogni esercizio il tempo che serve, concentratevi soprattutto sull’attuazione del movimento che deve essere il più possibile giusto per evitare eventuali infortuni. Se avete iniziato ad allenarti da poco, le prime volte potrete avvertire abbastanza fatica a cui non siete abituati, in questo caso concedetevi 30 secondi di pausa extra a fine circuito per recuperare quasi del tutto.

Evitate di far passare troppo tempo quando recuperate altrimenti l’allenamento perderebbe d’intensità. Provate questo allenamento, magari abbinandolo a un allenamento cardio aerobico come la corsa o il nuoto, almeno 3 volte alla settimana per liberarvi totalmente da quell’abietto grasso individuato su pancia e fianchi che fino ad ora non siete riusciti ad eliminare.

Dimagrire con l’allenamento è davvero semplice se fatto con costanza e possono farlo tutti ma bisogna essere appunto costanti e seguire una dieta ipocalorica giusta ed equilibrata che dia energia a sufficienza per svolgere gli allenamenti senza mai farci sentire stanchi o affamati.Un programma di allenamento per dimagrire che si rispetti deve prevedere degli esercizi semplici ma allo stesso tempo intensi ed efficaci per allenare tutto il corpo e in particolare gambe, addome e glutei.

Quello che vi abbiamo consigliato è perfetto e potrebbe darvi grandi risultati in poche settimane se fatto in maniera corretta.