Vuoi regolarizzare immediatamente gli zuccheri nel sangue? mangia questi cibi

Quali cibi sono utili nel regolarizzare gli zuccheri nel sangue? Esistono alcuni alimenti in grado di combattere le sostanze nocive. Quando si soffre di diabete, i livelli di zucchero nel sangue possono diventare troppo alti. Se non trattata, la glicemia alta può portare a gravi complicazioni, tra cui cecità, danni ai nervi e persino la morte.

È quindi importante tenere sotto controllo la glicemia e mantenerla il più possibile vicina alla normalità attraverso un’alimentazione equilibrata che ne favorisca la gestione. Probabilmente sappiamo già che non dovremmo mangiare dolci o altri carboidrati privi di valore nutrizionale quando si ha il diabete. Ma ci sono molti alimenti che fanno bene alle persone affette da questa patologia.

Che cos’è l’indice glicemico?

L’indice glicemico (IG) è una scala utilizzata per valutare gli alimenti in base alla velocità con cui aumentano i livelli di glucosio nel sangue. I carboidrati che si scompongono rapidamente durante la digestione hanno un IG elevato e sono quelli che fanno aumentare i livelli di zucchero nel sangue.

Gli alimenti con un IG basso vengono digeriti lentamente, il che li rende una buona scelta per le persone con diabete. L’IG di un alimento dipende da molti fattori: le dimensioni della porzione, il metabolismo dell’individuo e il modo e il momento in cui l’alimento viene consumato. In generale, gli alimenti ricchi di fibre, proteine e grassi tendono ad avere un IG basso, mentre quelli ricchi di proteine, zuccheri e grassi tendono ad avere un IG basso.

Gli alimenti che tengono a bada gli zuccheri nel sangue

I cereali come l’avena sono ricchi di fibre e hanno un basso IG, il che li rende uno degli alimenti migliori per le persone con diabete. È un’ottima fonte di beta-glucano, una fibra solubile che aiuta a ridurre il colesterolo nel sangue e a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Un altro alimento proteico ma povero di grassi sono i fagioli, i quali sono un’ottima fonte di fibre alimentari, solubili e insolubili. La fibra solubile dei fagioli agisce come una spugna, assorbendo il colesterolo e altre sostanze grasse nel sangue. La fibra insolubile è fonte di sazietà e può contribuire al controllo del peso.

Molte verdure hanno un basso contenuto di zuccheri e amidi e quindi un basso indice glicemico. Tra queste, broccoli, cavolfiori, carote, cavoli, spinaci, pomodori e lattuga verde. Scegliete verdure fresche e biologiche ogni volta che è possibile, poiché le varietà in scatola e surgelate hanno spesso sale aggiunto e possono essere meno nutrienti.

Noci e semi sono ricchi di proteine e acidi grassi essenziali. Sono anche ricchi di fibre e proteine e hanno un indice glicemico molto basso. Mangiare piccole porzioni di noci e semi, 1-2 volte alla settimana, può essere molto utile per le persone con diabete. È preferibile consumarli crudi, non arrostiti o salati.

La frutta sono uno spuntino delizioso e nutriente, ma va selezionata. Evitiamo di mangiare frutta ad alto IG, come banane, angurie e uva. Mangiare una varietà di frutta a basso IG può aiutare a tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue.