Se non vuoi i nidi di piccione, ecco alcuni trucchetti per evitarne la comparsa

Esistono alcuni trucchetti per evitare la comparsa dei nidi di piccione sul tetto o sottotetto di casa tua. I piccioni nidificano e si riproducono tutto l’anno, autunno escluso, fino a 7/8 volte nell’arco di un anno. Una volta usato un nido, questi volatili, a differenza dei loro simili, lo riutilizzano più e più volte. Per questa ragione, se scelgono un angolo di casa tua, liberarsi di loro risulterà davvero molto difficile.

Non vuoi i nidi di piccione? Ecco alcuni trucchetti per evitarli

I piccioni tendono a usare i loro nidi più volte, senza asportarne il guano accumulato dai loro piccoli. Può passare poco tempo che i nidi si trasformino in un deposito di rifiuti organici che può comprendere anche uova non aperte o corpi mummificati di pulcini nati morti. I piccoli che ce l’hanno fatto, invece, restano nel nido dalle 3 alle 5 settimane prima di volare via.

Ti potrebbe interessare: La fine di agosto è il periodo migliore per potare queste piante: ecco quali

I piccioni sono veicoli di diversi parassiti pericolosi, fra i quali la zecca del piccione, Argas reflexus. È facile trovarne dove c’è il guano e i loro nidi. Questi parassiti possono camminare lungo i muri e raggiungere le finestre, nascondersi tra le crepe dei muri, sotto quadri e cuscini dentro casa. Sebbene non causino la malattia di Lyme, come le colleghe dei boschi, possono comunque provocare allergie e irritazioni, anche gravi.

Va da sé che diventi fondamentale evitare che i piccioni facciano il nido a casa tua. Come fare? Esistono piccoli trucchi completamente naturali, di comprovata efficacia, che possono allontanare questi fastidiosi uccelli dai cornicioni, davanzali, tetti e sottotetti.

Spaventapassari

Procurati la sagoma di un predatore, temuto dai piccioni, come un gufo o un’aquila, e piazzala sopra il tetto di casa tua. Sistema nei vasi delle girandole dai colori accesi. Sono tutti oggetti capaci di dissuadere i volatili dal nidificare vicino alla tua casa. Ricordati solamente di spostarle con frequenza, altrimenti i piccioni scopriranno il trucco!

Odori intensi

Come altri invasori estivi delle nostre abitazioni, anche i piccioni non tollerano molti odori particolarmente intensi. Se gli uccelli hanno preso d’assalto il tuo balcone, potresti collocare alcune ciotole piene di spezie, coma la cannella, il pepe e il peperoncino. In alternativa, puoi diffondere gli oli essenziali, come l’eucalipto, sul davanzale della finestra.

Superfici riflettenti

Semplici bagliori di luce, che provengono dal tuo terrazzo, possono evitare che i piccioni facciano il nido a casa tua. I fasci di luce disturbano e disorientano gli uccelli. Ti basterà un vecchio cd o della carta stagnola su un punto strategico, per dire addio al problema piccioni, una volta per tutte.