Il contesto sociale “medio” è composto da un corredo di sensazioni, parole, concetti che sono evidenziati da tantissime forme di comunicazione e in molti casi il limite tra la battuta e il senso dell’umorismo e la mancanza di rispetto è sottile, anche quasi impercettibile. Essere irriverenti spesso viene “nascosto” e celato parzialmente proprio da una capacità di spirito decisamente “pesante” che spesso fa uso del cosiddetto humor nero oltre che da un corredo di sarcasmo ed ironia, ma chi è considerato irriverente tende a dividere i giudizi, e può essere bollato come irrispettoso. Quali sono i segni irriverenti secondo lo zodiaco?

Ecco i segni irriverenti dello zodiaco! Sai quali sono?

Vergine

E’ un segno “tagliente”, sicuramente irriverente ma che lo dimostra solo quando ha avuto abbastanza fiducia e confidenza. Per questo motivo il carattere del segno della Vergine difficilmente viene compreso male, anche se ne ha per tutti, quando è disposto a criticare. Usa regolarmente l’arma del sarcasmo con efficacia.

Pesci

E’ un segno “buono” come viene percepito ma anche decisamente sarcastico e caustico, sopratutto quando deve rispondere tra le righe. Difficilmetne fa il “Passo più lungo della gamba”, visto che detesta fare gaffes, però allo stesso tempo rappresenta un profilo che spesso si esprime in modo “pesante” anche tra le righe.

Gemelli

Gemelli è in grado di essere molto sopra le righe e sicuramente irriverente ma la sua tipologia di comunicazione non è per tutti. E’ infatti facile interpetare in modo unilaterale le sue parole ma una personalità egualmente irriverente lo comprende al volo.