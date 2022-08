La paura fa parte del corredo di emozioni più “naturali” e profonde degli esseri umani. Fin dall’antichità infatti il concetto stesso di paura viene concepito molto seriamente, e se da una parte le personalità pavide non sono mai gradite, è sopratutto il concetto di coraggio inteso come capacità di limitare e controllare la paura ad essere considerato un pregio. Non avere paura infatti può rappresentare anche un problema, in quanto questa è considerabile la più “basica” delle nostre emozioni e parte dell’istinto di conservazione. Ma esistono segni che sembrano ignorare questo sentimento e sono considerabili quelli “senza paura”.

I segni senza paura dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Capricorno

Capricorno è “spaventato” dalla routine, e rapidamente tende ad annoiarsi anche delle attività più interessanti. Ha bisogno di stimoli, ecco perchè si getta a capofitto in ogni nuova avventura anche se manifesta dei rischi. Spesso i Capricorno amano andare oltre i limiti non per dimostrare qualcosa quanto piuttosto perchè non hanno ben chiaro il concetto di “paura”.

Leone

Leone “avrebbe paura”, ma farebbe di tutto per essere accettato ed ammirato in ogni situazione. Si tratta di un segno egocentrico in alcuni casi ad un punto estremo, che lo porta a volere sempre apparire come perfetto e impavido. Leone quindi “sceglie” di non avere paura.

Toro

Il rapporto che ha il Toro nei confronti del rischio è di “rispetto” ma anche di controllo. Ed essendo un segno decisamente portato ad avere un controllo sulla propria vita, anche le reazioni tipiche dello spavento e dell’autoconservazione vengono meno quando è necessario. Non “nasce coraggioso”, ne lo diventa ma semplicemente “elimina” la paura come concetto influente.