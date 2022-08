Siamo oramai abituati ad avere a disposizione una importante sequela di prodotti specificamente adibiti ad ogni utilizzo, spesso realizzati industrialmente, anche se da alcuni anni l’attenzione e la cura verso l’ambiente e la nostra stessa salute è divenuta di maggior riferimento, quindi metodi detergenti, spesso considerabili come “rimedi della nonna”, sono ritornati utili e in molti casi addirittura preferibili ai prodotti sviluppati artificialmente. Tra questi il limone, uno degli agrumi di maggior utilizzo nei contesti gastronomici, viene utilizzato da secoli in erboristeria ma anche nell’ambito della medicina tradizioonale e può rivelarsi inaspettatamente utile ed efficace in ambiti anche molto differenti.

Usa il limone per queste 5 cose in casa, avrai risultati incredibili

Il limone può essere utilizzato efficacemente nell’ambito delle pulizie, e questo non è un segreto in quanto per secoli assieme a poche altre soluzioni, ha costituito la principale fonte smacchiante per gli abiti e le superfici. Anche nella lavatrice una soluzione composta da acqua e succo di limone si rivela essere un ammorbidente efficace e naturale. E’ sufficiente inserire nella vaschetta adibita all’ammorbidente il succo di un limone e mezzo in un litro d’acqua.

L’agrume è anche molto utile come “repellente” anti formiche. Basta spruzzare un po’ di succo di limone puro presso le zone di “passaggio” di questi insetti.

Un mix di acqua e limoone rappresenta una soluzione sgrassante, particolarmente efficace per rimuovere il calcare e lo sporco da caffettiere e teiere, che solitamente “soffrono” l’azione dei detersivi tradizionali.

Una soluzione analoga può essere utilizzata efficacemente per rimuovere i cattivi odori dalle superfici, ma se questi sono eccessivamente ostiati è possibile aggiungere un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio.

Trucco interessante per gli amanti del sushi, pietanza di moda che prevede nella sua forma tradizionale l’impiego di riso bianco, che deve avere un aspetto candido in ogni caso. Durante la preparazione spruzzare un po’ di succo di limone sul riso adibito alla realizzazione del sushi ne preserverà l’aspetto “pulito”.