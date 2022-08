Ebbene si l’alimentazione può aiutare nell’obbiettivo di volersi abbronzare. Ciò avviene grazie alle sostanze presenti nei vari alimenti che sono pro-abbronzatura. l più conosciuto di tutti è certamente il betacarotene. Si tratta del precursore della vitamina A che incoraggia la produzione di melanina e aiuta nel diminuire al minimo l’azione battagliera dei raggi solari sulla pelle.

Un altro alleato speciale è certamente il licopene, una sostanza antiossidante che non interviene in linea diretta a favore del colore della pelle quanto piuttosto sulla sua salute. Il licopene, infatti, impedisce e previene l’invecchiamento della pelle e la difende dall’azione nociva dei raggi solari. Per avere un’abbronzatura di qualità anche l’elasticità della pelle gioca un ruolo importantissimo, ed è qui che entrano in campo gli Omega 3 e 6 e la vitamina E. Le loro proprietà antiossidanti guerreggiano l’invecchiamento cellulare e cooperano nello stimolare la rigenerazione della cute.

Questi 3 frutti fanno durare a lungo l’abbronzatura: ecco quali

Ultima in questa lista, ma non per importanza, l’acqua assunta bevendo ma anche mangiando diversi alimenti che ne sono ricchi, come frutta e verdura, è importantissimo per conservare l’idratazione cutanea e reintegrare le mancanze di liquidi.

Oggi vedremo la migliore frutta che può aiutarci nel processo di abbronzatura. Pesche, albicocche e meloni sono alimenti perfetti per abbronzarsi. Sono frutti di stagione e, come si potrà comprendere dal loro colore tendente all’arancione, sono ricchi di betacarotene.

Le albicocche sono quelle che all’interno di questo trio procurano una maggior misura di vitamina A: stiamo parlando di 350-500 microgrammi ogni 100 grammi di polpa, ovvero circa l’80% della dose raccomandata. Inoltre, tale frutto dalla polpa carnosa guerreggia i radicali liberi e ha un alto contenuto di fibre. Il melone non è solo uno spuntino dissetante e zuccherino da mangiare per reidratarsi e dissetarsi, ma anche un valido compagno per l’abbronzatura: 100 grammi di polpa apportano 200 microgrammi di vitamina A, il 40% del fabbisogno giornaliero.

Infine anche le pesche, con un apporto di 100 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di polpa, corrispondenti al 20% della dose consigliata, non possono scarseggiare nella vostra dieta per ottenere un colorito perfetto. Si tratta di un vero e proprio concentrato di proprietà: un frutto diuretico, antiossidante e pro-abbronzatura. Ecco dunque 3 frutti perfetti per chi vuole mantenere l’abbronzatura.