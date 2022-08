Tra tutte le macchie degli abiti, quelle di sugo sono fra le più seccanti. Specialmente se il tessuto è bianco, la salsa tende a rimanere durevoli aloni, impossibili da togliere anche con il lavaggio più aggressivo. I metodi della nonna di certo non scarseggiano quando si parla di bucato e, ovviamente, nemmeno le macchie di sugo fanno rarità. Prima di parlare dei migliori metodi per rimuovere le macchie di sugo bisogna specificare cosa non fare.

Se ci sono macchie di salsa, ecco cosa NON fare mai! La guida

Difatti davanti a questo inconveniente la parola chiave è mantenere calma e sangue freddo. Non provare a rimuovere la macchia con l’acqua, facendo ciò peggiorerete e non poco la situazione. Soprattutto non cercate di spalmare la macchia, il rischio è che si possa seccare e risulterà più difficile rimuoverla. Quando ci si sporca con del sugo, è di sostanziale importanza muoversi con una certa velocità.

Questo per evitare che la salsa e l’unto attraversino profondamente le fibre, bagnando il tessuto e formando quel fastidioso alone.

Cosa fare

Eccovi diversi interventi da mettere in atto subito dopo l’incidente: Acqua: si faccia colaredell’acqua, se possibile tiepida, sul retro della macchia, attenzione dunque sul retro e non davanti. In siffatto modo si sposterà il sugo verso l’esterno evitando che sopraggiunga in profondo nelle fibre.

Il flusso d’acqua deve essere copioso e continuo e, lo si ripete, si deve trattare il tessuto sempre al rovescio. Sapone di Marsiglia: dopo aver risciacquato le parti più grasse con abbondante acqua, dal lato della macchia si suddivida del sapone di Marsiglia, da rimanere in applicazione per alcuni minuti. Si risciacqui quindi l’abito, a rovescio come spiegato nell’indicazione precedente. Acqua ossigenata: se il tessuto fosse bianco o comunque dal colore molto durevole, si possono rimuovere i residui più profondi applicando dell’acqua ossigenata.

Le bollicine emanate dalla sostanza, difatti, opereranno in linea diretta sulle fibre evitando che lo sporco attacchi in profondità. In ogni caso, sicuramente, è sempre indispensabile setacciare la resistenza dei colori prima di applicare ognuno dei rimedi dai noi consigliati. Dunque seguite ciò che abbiamo detto sia cosa evitare che cosa fare per risolvere questo problema delle macchie da sugo.

Se manterrete la calma e farete ciò che vi abbiamo suggerito, la macchia scomparirà in men che non si dica.