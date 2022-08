Alcune parole nella lingua italiana definiscono varie tipologie di comportamento, che definiscono in parecchi casi un carattere definito. Una persona solare ad esempio è degna dai questa nomenclatura quando manifesta un comportamento positivo, tendente all’ottimismo ma è anche gioviale e disponibile. Si tratta di individui che difficilmente “imparano” ad essere solari in quanto si tratta di una metodologia di affrontare la vita che fa parte del corredo caratteriale, ed è particolarmente contagiosa nelle donne, ma quali sono le più solari secondo lo zodiaco?

Queste sono le donne più solari, secondo lo zodiaco. Le conosci?

Gemelli

Difficile seguire il decorso caratteriale di una donna Gemelli che tendenzialmente incoerente ed umorale. Ma non è una personalità “musona”, in quanto anche nelle condizioni di difficoltà, vede “spiragli” positivi ed è molto fiduciosa in senso generale. Questo atteggiamento riesce ad essere efficace anche in situazioni particolari.

Leone

E’ così solare che la Leone sembra “brillare di luce propria”, definendo una personalità femminile estremamente ottimista e positiva, anche oltre il ragionevole senso logico. Ma è esattamente questa la caratteristica tipica del segno. Leone è una donna curiosa ma non in modo eccessivo, ed è molto portata alla vita sociale. Difficile vederla chiusa in se stessa.

Bilancia

E’ una solare tranquilla, che non fa parte dell’abituale modus operandi molto attivo ma che con un certo aplomb riescono ad elargire positività e voglia di restare positivi anche negli altri. Bilancia è la dimosotrazione che con una giusta motivazione e concentrazione è possibile ottenere quasi ogni risultato effettivo.