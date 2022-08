Gli asciugamani sono tra gli elementi di cui più facciamo uso in casa e, dunque, con il passare del tempo è normale che inizino a perdere la loro capacità di assorbimento e a scaturire cattivi odori. Li servirsi per asciugarci dopo la doccia, dopo la piscina o dopo esserci lavati le mani. Per tale motivo, nel tempo si ammassano su di essi sporco e una grande misura di batteri che possono essere rimossi solo tramite il lavaggio.

Il problema è che in tanti non sanno ancora sciacquarli bene e hanno difficoltà a farli rimanere morbidi come quando appena acquistati. La maggior parte delle volte gli asciugamani spargono pessimi odori e ammucchiano sporco semplicemente perché non vengono lavati frequentemente.

Ti potrebbe interessare: Questo trucco rimuoverà tutte le incrostazioni del water: ecco come fare

Sebbene non sia necessario sciacquarli diverse volte alla settimana, è comunque indicato farlo almeno una volta ogni 15 giorni. È anche possibile che si impieghino un detersivo e un ammorbidente inadatti che, nel tempo, si accumulano nelle fibre del tessuto danneggiandolo. Se gli asciugamani iniziano ad emanare odori sgradevoli, è plausibile che siano rimasti residui di detersivo impercettibili a occhio nudo. Ora vedremo uno dei metodi più utilizzati e antichi per risolver questo problema.

Se i tuoi asciugamani sono ruvidi dopo il lavaggio, ecco cosa fare

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio e dell’aceto bianco, che vengono utilizzati in casa ormai da diversi decenni. La mescolanza di ambedue questi ingredienti in una sola soluzione produce un potente detersivo naturale in grado di rimuovere le macchie, lo sporco e la ruvidezza. Per concretizzare in casa la soluzione che vi consentirà di far tornare i vostri asciugamani come nuovi, dovete solo fornirvi dei seguenti ingredienti. Si tratta di prodotti parecchio semplici da trovare e in generale i loro prezzi sono molto bassi. Ingredienti: 1 tazza di aceto bianco (250 ml), metà ciotola di bicarbonato di sodio (50 gr) e acqua calda (quanto basta).

Vediamo ora cosa fare per prepararlo. Per prima cosa, mettete gli asciugamani in lavatrice e aggiungete l’acqua calda.Poi, aggiungete la ciotola di aceto e date il via al lavaggio. Rimanete gli asciugamani in lavatrice e riempite ancora con acqua calda, questa volta aggiungendo la mezza ciotola di bicarbonato di sodio.

Fate un altro lavaggio e fate asciugare gli asciugamani in un luogo ventilato. Ecco come far tornare i vostri asciugamani profumati e morbidi come prima.