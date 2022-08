A partire dal 2024, si sta vociferando che alcune banconote dell’euro scompariranno. Infatti, la Banca centrale europea (BCE) vuole rivedere la grafica delle banconote in euro, rendendole più innovative. C’è da dire però che non si tratta di una notizia certa e ufficiale, quindi non ci resta che aspettare per vedere che succederà.

Notizia shock: le banconote dell’euro scompariranno

Questo processo di innovazione inizierà con la istituzione di focus group addetti al raccogliere alcune idee dei cittadini che fanno parte delle aree dell’euro, così da scoprire i temi più di moda per per le future banconote in euro. Dopo aver ascoltato le idee dei cittadini, un gruppo di esperti, selezionerà alcuni dei temi più adatti e li mostrerà al Consiglio direttivo della BCE.

I membri del gruppo di consiglio, sono esperti di diverse discipline, dalla storia alle scienze naturali e sociali, dalle arti visive alla tecnologia. Il disegno recente si ispira al tema “Epoche e stili d’Europa”, riprodotto mediante finestre, portali e ponti.

Successivamente, dopo averne scelto alcuni il pubblico dovràesprimersi sui temi preselezionati, quindi ci sarà un concorso di progettazione per le nuove banconote, a conclusione del quale la BCE si dirigerà di nuovo alla collettività. La decisione finale però sarà ammessa dal Consiglio direttivo.

Anche se molte più persone pagano con le monete elettroniche, attraverso le carte di credito, la domanda per i contanti è comunque aumentata. Questo perché il contante é comunque importantissimo come riserva di valore. Anche se si cerca sempre di avvantaggiare il pagamento elettronico, così da poter comunque seguire lo spostamento dei soldi, l’Eurosistema sta accogliendo misure concrete per assicurare che il contante prosegua a essere largamente accessibile e accettato come mezzo di retribuzione, anche qualora fosse introdotto l’euro digitale.

Quindi ecco perché alcune monete nei prossimi anni scompariranno. Ma con la scomparsa di quelle vecchie, ci saranno comunque quelle nuove e ovviamente quelle vecchie si potranno sempre usare.