Oroscopo Branko settimana dal 22 al 28 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 22 al 28 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. La seconda metà di agosto sta per giungere al termine. Quali novità entusiasmanti o quali terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì potresti incappare in qualche piccolo contrattempo legato alla famiglia o alla casa. Mercoledì potresti vivere una serata piccante. Giovedì le stelle favoriranno le storie d’amore.

Toro

Lunedì avrai la mente presa dagli affari e dai progetti professionali. Martedì il Sole diventerà magnifico e ti darà una grande mano a recuperare a livello fisico. Sabato si preannuncia una giornata particolarmente promettente: le stelle potrebbero offrirti una buona opportunità da cogliere al volo.

Gemelli

Lunedì un buon affare potrebbe essere nell’aria. Non lasciartelo sfuggire! Martedì il Sole diventerà dissonante. Da qui in poi ti converrà usare estrema cautela a livello fisico, curare di più la tua salute. Venerdì il tuo protettore, Mercurio, diventerà di nuovo attivo.

Cancro

Lunedì la tua Luna sarà nel segno e ti regalerà fortuna in amore, nelle amicizie. Martedì il Sole raggiungerà il segno della Vergine e diventerà più gentile. Sabato ci sarà un novilunio speciale che ti farà sentire amato come non accadeva da tempo.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà molto bene. Lunedì avrai una grande autostima, fascino in abbondanza. Mercoledì ti sveglierai con una tale energia che sarai attivissimo. Giovedì sarai il protagonista assoluto della scena.

Vergine

Lunedì sentirai l’amore intorno a te, come non accadeva da tempo. Martedì il Sole entrerà nel tuo cielo e darà il via alla stagione del tuo compleanno. Sabato ci sarà un novilunio che ti richiederà particolare cautela, specie in amore e in famiglia. Sarà meglio evitare troppe distrazioni e situazioni stressanti.

Bilancia

Lunedì le stelle ti inviteranno a mirare in alto, a puntare dritto al successo. Mercoledì potrai contare su un team di lavoro prezioso, capace di raggiungere traguardi importanti. Sabato sarà una giornata molto proficua, pieni di idee buone e progetti che bollono in pentola.

Scorpione

Lunedì molte cose cambieranno in meglio. Martedì il Sole diventerà tuo amico e ti permetterà di recuperare alla grande, soprattutto sul piano psicofisico. Domenica, grazie a una bellissima Luna, potresti imbatterti in un incontro intrigante, un flirt travolgente.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà con qualche piccolo imprevisto. Lunedì ti converrà avere particolare prudenza durante la giornata. Giovedì sarai innamorato come non mai. Domenica potrebbero essere piccole incomprensioni che andranno affrontare con calma.

Capricorno

Lunedì sarà il giorno giusto per concederti una piccola pausa, un po’ di meritato relax. Mercoledì tornerai dalle ferie più forte che mai, con energia da vendere. Domenica le stelle ti inviteranno a cominciare a guardare verso nuovi mercati, valutare nuove strade da percorrere.

Acquario

Lunedì, se sei un atleta, potrai raggiungere successi sportivi incredibili. Giovedì rischierai di diventare poco romantico, con il rischio di ferire il partner. Occorrerà particolare prudenza. Domenica sarai alle prese con una discussione legata ai beni di famiglia.

Pesci

Lunedì avrai bisogno di calmanti naturali, per tenere il tuo nervosismo sotto controllo. Martedì il Sole diventerà opposto. Da questo momento in poi sarà facile avere qualche momento di stanchezza o di nervosismo. Giovedì di preannuncia una giornata favorevole per gli affari di lavoro.