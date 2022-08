Siamo portati ad ammirare categorie di persone non così definite, in quanto la nostra idea di personalità interessante è molto varia, esistono però caratteristiche e pregi che come il carisma e la coerenza che tendono a farci vedere “di buon occhio” le personalità che hanno una propria idea definita su tutto, e sono abbastanza forti da mantenere le proprie posizioni anche se si trovano in difficoltà. Com’è logico, esistono anche personalità opposte, ossia che palesano enormi difficoltà nel non farsi condizionare anche in maniera “basilare”. Ecco quali sono i segni zodiacali cheper l’appunto sono i più condizionabili!

I segni più condizionabili dello zodiaco. Facile far cambiare loro idea!

Toro

Guai a definire Toro un segno ingenuo: si fa “fregare” solo se in un certo senso lo permette, mentre è decisamente più semplice da condizionare in modo graduale, quasi senza che se ne accorga. Questo avviene soprattutto perchè Toro è un segno fiducioso veerso il prossimo e può farci poco per contrastare quello che è fondamentalmente un pregio in molti casi.

Pesci

Pesci è condizionabile proprio perchè seppur si consideri speciale, vorrebbe anche far parte della società in modo definito. Ecco perchè spesso assume atteggiamenti che non dovrebbero minimamente appartenere alla personalità così particolare come quella del Pesci.

Ariete

Un segno forte come Ariete che si fa condizionare? Sissignore, questo avviene anche perchè è fortemente convinto che questo non può accadere. Ma il modus operandi dell’Ariete è famoso per essere molto spiccato, ma che “tira dritto” quindi è condizionabile con un po’ di strategia.